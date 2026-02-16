Volcán Kilauea tuvo actividad en Hawái: USGS registró impactante erupción (video)

Internacional
/ 16 febrero 2026
    Volcán Kilauea tuvo actividad en Hawái: USGS registró impactante erupción (video)
    El volcán Kilauea de Hawái hizo erupción.
Sara Navarrete
por Sara Navarrete

El Kilauea es uno de los volcanes más activos del planeta y un referente mundial para el estudio del vulcanismo basáltico

Medios de comunicación alertaron por un increíble fenómeno ocurrido en Hawái, en el que el volcán Kilauea hizo una impactante erupción, luego de su última actividad que se registró en diciembre del año 2024.

Un video que fue compartido por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) muestra cómo la lava brotó, mientras las cenizas y el humo se esparcieron por todo el lugar. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional detalló que la columna de erupción llegó a los 35.000 pies sobre el nivel del mar.

“La fuente del respiradero sur se encuentra a 250 metros (800 pies) y la fuente del respiradero norte a 180 metros (600 pies). La cumbre se desinfló 22 microrradianes al erupcionar, 10 millones de yardas cúbicas de lava, que cubrieron el 40% del fondo del cráter”, detalló el USGS.

$!USGS
USGS

El medio Infobae describió que este, fue el episodio número 42 de salida de lava del volcán, el cual inició alrededor de las 13:50 horas locales.

UBICACIÓN Y ACTIVIDAD DEL VOLCÁN KILAUEA

El Kilauea es uno de los volcanes más activos del planeta y un referente mundial para el estudio del vulcanismo basáltico. Se trata de un volcán en escudo, caracterizado por erupciones generalmente efusivas —con coladas de lava muy fluidas— que pueden mantenerse durante largos periodos.

A lo largo de las últimas décadas ha presentado episodios eruptivos casi continuos, alternando fases de intensa actividad con periodos de relativa calma, lo que ha permitido a los científicos observar de cerca la dinámica interna de un volcán activo.

En términos de ubicación, Kīlauea se encuentra en la parte sureste de la isla de Hawái, dentro del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái, una de las zonas volcánicas más estudiadas y visitadas del mundo. Está asentado sobre un punto caliente del manto terrestre, lo que explica su persistente actividad.

10 DATOS CURIOSOS SOBRE EL VOLCÁN KILAUEA DE HAWÁI

1. Es considerado uno de los volcanes más jóvenes de la isla de Hawái, aunque lleva miles de años en actividad.

2. Su nombre en hawaiano puede traducirse como “escupir” o “extenderse”, en alusión a sus flujos de lava.

3. Ha tenido erupciones casi continuas durante décadas, algo poco común a escala global.

4. La lava del Kīlauea es principalmente basáltica, lo que la hace muy fluida y de desplazamiento rápido.

5. Forma parte de un sistema volcánico más amplio junto al Mauna Loa.

6. Algunas de sus erupciones han creado nueva tierra al solidificarse la lava al contacto con el mar.

7. Ha sido un sitio clave para el desarrollo de la vulcanología moderna.

8. Sus emisiones de gases pueden generar “vog”, una neblina volcánica que afecta la calidad del aire.

9. Es uno de los pocos volcanes del mundo donde se han observado lagos de lava persistentes.

10. Tiene un profundo valor cultural y espiritual para la población nativa hawaiana, asociándose con la diosa Pele.

(Con información de Reuters y AFP)

Sara Navarrete

Sara Navarrete

