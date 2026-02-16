Volcán Kilauea tuvo actividad en Hawái: USGS registró impactante erupción (video)

Medios de comunicación alertaron por un increíble fenómeno ocurrido en Hawái, en el que el volcán Kilauea hizo una impactante erupción, luego de su última actividad que se registró en diciembre del año 2024. Un video que fue compartido por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) muestra cómo la lava brotó, mientras las cenizas y el humo se esparcieron por todo el lugar. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional detalló que la columna de erupción llegó a los 35.000 pies sobre el nivel del mar. TE PUEDE INTERESAR: Video muestra el retroceso del mar en Hawái y las primeras olas de hasta 30 metros tras sismo de 8.8 en Rusia “La fuente del respiradero sur se encuentra a 250 metros (800 pies) y la fuente del respiradero norte a 180 metros (600 pies). La cumbre se desinfló 22 microrradianes al erupcionar, 10 millones de yardas cúbicas de lava, que cubrieron el 40% del fondo del cráter”, detalló el USGS.

El medio Infobae describió que este, fue el episodio número 42 de salida de lava del volcán, el cual inició alrededor de las 13:50 horas locales. UBICACIÓN Y ACTIVIDAD DEL VOLCÁN KILAUEA El Kilauea es uno de los volcanes más activos del planeta y un referente mundial para el estudio del vulcanismo basáltico. Se trata de un volcán en escudo, caracterizado por erupciones generalmente efusivas —con coladas de lava muy fluidas— que pueden mantenerse durante largos periodos.