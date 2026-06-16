Warsh afronta su primera junta de la Fed con inflación del 4.2% y ante la mirada de Donald Trump

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    Warsh afronta su primera junta de la Fed con inflación del 4.2% y ante la mirada de Donald Trump
    La presión sobre los precios se unen además los datos de empleo del mes pasado, con 149 mil nuevos puestos creados y 66 mil desempleados menos. ESPECIAL.
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por EFE

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La subida de precio de los combustibles motivada por la guerra contra Irán se está filtrando al resto de los bienes y servicios

WASHINGTON- La Fed estadounidense celebra a partir de este martes su reunión de dos días de política monetaria, la primera que encabeza el nuevo presidente del organismo, Kevin Warsh, y que le plantea un complicado escenario por el aumento significativo de la inflación, un mercado laboral resiliente y las presiones del presidente, Donald Trump, para rebajar tipos.

Warsh, nominado por Trump tras más de un año de duras críticas vertidas sobre su antecesor, Jerome Powell, fue elegido por el mandatario por sus planteamientos sobre la necesidad de una mayor flexibilización monetaria.

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Aunque Trump ha asegurado que defiende una Fed independiente, a su vez ha afirmado con contundencia que el precio del dinero debería estar por debajo del nivel actual, entre el 3.75% y el 3.5%, para estimular la inversión y el crecimiento.

Y así Warsh encara su primera reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) con presiones contrapuestas, ya que la inflación interanual se situó en mayo en el 4.2%, muy por encima del objetivo del 2%.

Pese al memorando de entendimiento que EU e Irán dicen que firmarán el viernes para cerrar la guerra, los expertos advierten de que la restauración de un suministro normalizado de hidrocarburos en el estrecho de Ormuz tardará en llegar y en reflejarse en los precios, por lo que parece que la actual tendencia alcista persistirá un tiempo.

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