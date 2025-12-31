Gobierno de Trump congela los fondos para el cuidado infantil en Minnesota tras acusaciones de fraude

La administración Trump anunció el martes que congelará los fondos federales para los programas de cuidado infantil en Minnesota después de que las acusaciones de fraude, expuestas y procesadas por primera vez durante la administración Biden, se convirtieran recientemente en el foco de atención de personas influyentes y medios de comunicación conservadores.

Jim O’Neill, subsecretario de Salud y Servicios Humanos, dijo en una declaración en video que la congelación de fondos fue en respuesta a lo que llamó “un fraude flagrante que parece estar desenfrenado en Minnesota y en todo el país... Hemos cerrado el grifo del dinero y estamos encontrando el fraude”.

El anuncio llega un día después de que funcionarios de seguridad nacional siguieran la nueva ola de atención generada por el envío de un video de un influencer de derecha desde Minneapolis, yendo a empresas de la ciudad para interrogar a los trabajadores por un presunto fraude.

A pesar de las afirmaciones de los conservadores en las redes sociales de que las acusaciones de fraude fueron ignoradas hasta ahora, ha habido años de investigaciones de fraude que comenzaron con las acusaciones en 2022 de 47 acusados por su presunto papel en un plan de 250 millones de dólares que explotó un programa de nutrición infantil financiado con fondos federales durante la pandemia de COVID-19.

Los fiscales finalmente lograron la condena de 57 personas que robaron fondos federales otorgados a la organización sin fines de lucro Feeding Our Future.

Un fiscal federal alegó a principios de diciembre que la mitad o más de los aproximadamente 18.000 millones de dólares en fondos federales destinados a 14 programas en Minnesota desde 2018 podrían haber sido robados. La mayoría de los acusados son somalíes estadounidenses, afirmaron.

Donald Trump ha utilizado las acusaciones contra docenas de estadounidenses somalíes para promover sus llamados a prohibir la entrada de refugiados de Somalia y para expandir su antigua venganza contra el miembro más visible de esa comunidad, Ilhan Omar, la demócrata de Minnesota que representa al estado en el Congreso.

Omar ha instado a la gente a no culpar a una comunidad entera por las acciones de unos pocos.

O’Neill también indicó en la publicación en redes sociales que los pagos a nivel nacional a través de la Administración para Niños y Familias, una agencia del departamento de salud, ahora requerirán una justificación y un recibo o comprobante fotográfico antes de enviar el dinero. El departamento también ha puesto en marcha una línea directa y una dirección de correo electrónico para denunciar fraudes, añadió.

El alto funcionario de salud atribuyó el mérito al influencer de derecha Nick Shirley, quien publicó un video en el que aparece confrontando a trabajadores de guarderías operadas por somalíes estadounidenses en Minneapolis la semana pasada. El video de Shirley, ampliamente visto en línea, ha sido criticado por presentar falsamente como nuevas revelaciones acusaciones de fraude que fueron ampliamente difundidas en los medios locales y nacionales durante la administración Biden.

O’Neill dijo que ha exigido que el gobernador de Minnesota, Tim Walz , presente una auditoría de las guarderías que incluya registros de asistencia, licencias, quejas, investigaciones e inspecciones.

“Esta es la estrategia a largo plazo de Trump”, escribió Walz en redes sociales en respuesta al anuncio de O’Neill. “Llevamos años tomando medidas enérgicas contra los estafadores. Es un problema grave, pero este ha sido su plan desde el principio. Está politizando el asunto para recortar fondos a programas que ayudan a los habitantes de Minnesota”.

Walz, el candidato demócrata a vicepresidente para 2024, fue presionado sobre el tema el año pasado y dijo que no se tolerará el fraude y que su administración “continuará trabajando con socios federales para garantizar que se detenga el fraude y se atrape a los defraudadores”.

Walz, quien ha defendido durante mucho tiempo la respuesta de su administración, ha afirmado que una auditoría prevista para finales de enero debería ofrecer una visión más clara de la magnitud del fraude. Añadió que su administración está tomando medidas enérgicas para prevenir más fraudes.