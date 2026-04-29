Por primera vez en casi dos décadas Rusia hará su desfile del Día de la Victoria sin equipo militar

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Internacional
/ 29 abril 2026
    Por primera vez en casi dos décadas Rusia hará su desfile del Día de la Victoria sin equipo militar
    Soldados participan en un ensayo para el desfile militar del Día de la Victoria en la Plaza Dvortsovaya (Palacio) en San Petersburgo, Rusia. AP/Dmitri Lovetsky

Los desfiles del Día de la Victoria en la Plaza Roja han incluido equipos militares y diversas armas todos los años desde 2008

MOSCÚ- El tradicional desfile con el que Rusia conmemorará la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial la próxima semana se realizará sin tanques, misiles ni otros equipos militares, dijo el Ministerio de Defensa en un comunicado.

Será la primera vez en casi dos décadas, y en los más de cuatro años de guerra de Rusia en Ucrania, que ningún equipo militar retumbará por la Plaza Roja de Moscú el 9 de mayo, el día en que Rusia celebra su festividad laica más importante. El Kremlin utiliza normalmente este evento para exhibir su poderío militar y su influencia mundial, y es una fuente de orgullo patriótico.

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Los desfiles del Día de la Victoria en la Plaza Roja han incluido equipos militares y diversas armas todos los años desde 2008. En otras partes del país se llevan a cabo desfiles más pequeños, incluso en ciudades como San Petersburgo.

El comunicado alegó la “situación operativa actual” como motivo para excluir del desfile un convoy de equipo militar, así como a los cadetes, en el 81º aniversario de la victoria. Ucrania ha lanzado ataques con drones en lo profundo de Rusia para contrarrestar la invasión de Moscú, que ya lleva más de cuatro años.

El comunicado no ofreció más detalles, pero en una conferencia telefónica con periodistas el miércoles, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, culpó a Ucrania y a su “actividad terrorista”, en una aparente referencia a los ataques con drones. En los últimos meses, los ataques han alcanzado lugares en lo profundo de Rusia, como el puerto báltico de Ust-Luga al norte de Moscú, la región de Samara cerca de la frontera con Kazajistán y la región de Perm en los montes Urales.

“Se están tomando todas las medidas para minimizar el peligro”, declaró.

$!Tropas marchan durante un ensayo para el desfile militar del Día de la Victoria en la Plaza Dvortsovaya (Palacio) en San Petersburgo, Rusia.
Tropas marchan durante un ensayo para el desfile militar del Día de la Victoria en la Plaza Dvortsovaya (Palacio) en San Petersburgo, Rusia. AP/Dmitri Lovetsky

El desfile contará con “militares de instituciones de enseñanza militar superior de todo tipo y de determinadas ramas de servicio de las Fuerzas Armadas rusas”, además del tradicional desfile de aviones militares, indicó el ministerio.

Impulsar el orgullo nacional

La Segunda Guerra Mundial es un acontecimiento poco común en la divisiva historia del país bajo el régimen comunista, que es venerado por todos los grupos políticos, y el Kremlin ha aprovechado ese sentimiento para fomentar el orgullo nacional y subrayar la posición de Rusia como potencia mundial.

La Unión Soviética perdió 27 millones de personas en lo que denomina la Gran Guerra Patria de 1941-1945, un enorme sacrificio que dejó una profunda cicatriz en la psique nacional.

El presidente, Vladímir Putin, que ha gobernado Rusia durante más de 25 años, ha convertido el Día de la Victoria en un pilar clave de su mandato y ha intentado utilizarlo para justificar la guerra en Ucrania.

“Tradicionalmente, el desfile de tanques, sistemas de misiles y otros equipos militares por la Plaza Roja ha sido central en estas celebraciones, proporcionando imágenes poderosas y reforzando la imagen de Rusia como heredera de la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial”, dijo Natia Seskuria, investigadora asociada del Royal United Services Institute.

“Eliminar este elemento importante debilita el valor propagandístico del evento, particularmente para las audiencias nacionales, ya que reduce uno de los símbolos más visibles del poder ruso y del prestigio militar”, declaró a The Associated Press.

Las preocupaciones de seguridad son la explicación más probable, dijo Seskuria.

Pero también podría haber consideraciones militares prácticas, “incluida la necesidad de preservar el equipo, evitar destacar las pérdidas en el campo de batalla y reducir la exposición de activos militares valiosos”, señaló.

“Esta decisión señala un grado de vulnerabilidad más que de fortaleza, porque incluso el año pasado Rusia demostró una gama de nuevos tanques y drones frente a líderes mundiales invitados”, añadió Seskuria.

El aniversario pasado atrajo a dignatarios

El desfile del año pasado fue el mayor desde el envío de tropas a Ucrania, y atrajo a Moscú a la mayor cantidad de líderes mundiales en una década, incluidos invitados de alto perfil como el presidente de China, Xi Jinping; el de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico.

Fico también asistirá este año, junto con otros dignatarios extranjeros, dijo el miércoles Yuri Ushakov, asesor de Putin.

Participaron más de 11.500 soldados y más de 180 vehículos militares, incluidos tanques, vehículos blindados de infantería y artillería utilizada en el campo de batalla en Ucrania, así como enormes lanzadores de misiles balísticos intercontinentales Yars con ojivas nucleares, así como drones transportados en camiones militares. También sobrevolaron la Plaza Roja aviones de combate.

Putin había declarado un alto el fuego unilateral de 72 horas desde el 7 de mayo de 2025, y las autoridades bloquearon durante varios días el acceso a internet móvil en Moscú en un esfuerzo por evitar ataques de drones ucranianos.

En 2023 hubo una versión reducida del desfile, con menos tropas y equipos militares en exhibición y sin desfile aéreo.

En la era soviética, el primer desfile en la Plaza Roja para conmemorar la derrota de la Alemania nazi tuvo lugar el 24 de junio de 1945. Luego se celebró el 9 de mayo varias veces después, y el último desfile de la era soviética tuvo lugar en 1990.

Después del colapso de la URSS, los desfiles se reanudaron en 1995. Ese año, tropas y veteranos marcharon por la Plaza Roja, y un desfile separado de equipo militar tuvo lugar en el extenso memorial de la Segunda Guerra Mundial de Poklonnaya Gora. Después de eso, se llevaron a cabo desfiles todos los años. En 2020, en medio de la pandemia de COVID-19, las autoridades trasladaron el desfile a una fecha posterior, y se realizó el 24 de junio.

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