Zelensky afirma que Trump ha condicionado las garantías de seguridad a la cesión del Donbás

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Internacional
/ 26 marzo 2026
    Zelensky afirma que Trump ha condicionado las garantías de seguridad a la cesión del Donbás
    Zelensky afirmó que la inteligencia militar ucraniana tenía pruebas irrefutables de que Rusia seguía proporcionando inteligencia a Irán. AP

El presidente ucraniano afirma que el acuerdo de paz propuesto por Estados Unidos incluye la cesión de territorio a Rusia. Lo que sabemos al día 1492

Estados Unidos condiciona su oferta de garantías de seguridad para un acuerdo de paz en Ucrania a que Kiev ceda a Rusia toda la región oriental del Donbás, según declaró Volodímir Zelensky.

Con Estados Unidos centrado en su propio conflicto con Irán, Donald Trump está presionando a Ucrania para poner fin rápidamente a la guerra de cuatro años desencadenada por la invasión rusa de 2022, afirmó Zelensky.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/trump-declara-la-victoria-sobre-la-amenaza-nuclear-de-iran-IH19699753

«Oriente Medio influye sin duda en el presidente Trump y, creo, en sus próximos pasos. Lamentablemente, el presidente Trump sigue optando por una estrategia de presión sobre Ucrania», declaró a Reuters.

«Me gustaría mucho que la parte estadounidense comprendiera que la parte oriental de nuestro país forma parte de nuestras garantías de seguridad», añadió.

Rusia intentó chantajear a Estados Unidos ofreciéndole dejar de compartir inteligencia militar con Irán a cambio de que Washington cortara el acceso de Ucrania a sus datos de inteligencia , declaró Zelensky el miércoles.

Zelensky, quien el lunes afirmó que la inteligencia militar ucraniana tenía pruebas irrefutables de que Rusia seguía proporcionando inteligencia a Irán, declaró a Reuters que había visto los datos, pero no ofreció más detalles.

«Tengo informes de nuestros servicios de inteligencia que demuestran que Rusia está haciendo esto y diciendo: “No pasaré inteligencia a Irán si Estados Unidos deja de pasar inteligencia a Ucrania”. ¿Acaso eso no es chantaje? Por supuesto», afirmó Zelensky.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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