Zelensky afirma que Trump ha condicionado las garantías de seguridad a la cesión del Donbás

Con Estados Unidos centrado en su propio conflicto con Irán, Donald Trump está presionando a Ucrania para poner fin rápidamente a la guerra de cuatro años desencadenada por la invasión rusa de 2022, afirmó Zelensky.

Estados Unidos condiciona su oferta de garantías de seguridad para un acuerdo de paz en Ucrania a que Kiev ceda a Rusia toda la región oriental del Donbás, según declaró Volodímir Zelensky .

«Oriente Medio influye sin duda en el presidente Trump y, creo, en sus próximos pasos. Lamentablemente, el presidente Trump sigue optando por una estrategia de presión sobre Ucrania», declaró a Reuters.

«Me gustaría mucho que la parte estadounidense comprendiera que la parte oriental de nuestro país forma parte de nuestras garantías de seguridad», añadió.

Rusia intentó chantajear a Estados Unidos ofreciéndole dejar de compartir inteligencia militar con Irán a cambio de que Washington cortara el acceso de Ucrania a sus datos de inteligencia , declaró Zelensky el miércoles.

Zelensky, quien el lunes afirmó que la inteligencia militar ucraniana tenía pruebas irrefutables de que Rusia seguía proporcionando inteligencia a Irán, declaró a Reuters que había visto los datos, pero no ofreció más detalles.

«Tengo informes de nuestros servicios de inteligencia que demuestran que Rusia está haciendo esto y diciendo: “No pasaré inteligencia a Irán si Estados Unidos deja de pasar inteligencia a Ucrania”. ¿Acaso eso no es chantaje? Por supuesto», afirmó Zelensky.