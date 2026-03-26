Zelensky afirma que Trump ha condicionado las garantías de seguridad a la cesión del Donbás
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El presidente ucraniano afirma que el acuerdo de paz propuesto por Estados Unidos incluye la cesión de territorio a Rusia. Lo que sabemos al día 1492
Estados Unidos condiciona su oferta de garantías de seguridad para un acuerdo de paz en Ucrania a que Kiev ceda a Rusia toda la región oriental del Donbás, según declaró Volodímir Zelensky.
Con Estados Unidos centrado en su propio conflicto con Irán, Donald Trump está presionando a Ucrania para poner fin rápidamente a la guerra de cuatro años desencadenada por la invasión rusa de 2022, afirmó Zelensky.
«Oriente Medio influye sin duda en el presidente Trump y, creo, en sus próximos pasos. Lamentablemente, el presidente Trump sigue optando por una estrategia de presión sobre Ucrania», declaró a Reuters.
«Me gustaría mucho que la parte estadounidense comprendiera que la parte oriental de nuestro país forma parte de nuestras garantías de seguridad», añadió.
Rusia intentó chantajear a Estados Unidos ofreciéndole dejar de compartir inteligencia militar con Irán a cambio de que Washington cortara el acceso de Ucrania a sus datos de inteligencia , declaró Zelensky el miércoles.
Zelensky, quien el lunes afirmó que la inteligencia militar ucraniana tenía pruebas irrefutables de que Rusia seguía proporcionando inteligencia a Irán, declaró a Reuters que había visto los datos, pero no ofreció más detalles.
«Tengo informes de nuestros servicios de inteligencia que demuestran que Rusia está haciendo esto y diciendo: “No pasaré inteligencia a Irán si Estados Unidos deja de pasar inteligencia a Ucrania”. ¿Acaso eso no es chantaje? Por supuesto», afirmó Zelensky.