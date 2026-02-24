Zelensky conmemora el cuarto aniversario de la guerra prometiendo seguir luchando, afirma que Putin ‘no ha logrado sus objetivos’
Las conversaciones de paz en curso con Rusia, negociadas con la mediación de Estados Unidos, parecen haberse estancado debido a la cuestión territorial
Ucrania no traicionará los sacrificios hechos por su pueblo en cuatro años de guerra sólo para hacer la paz con Rusia, prometió Volodymyr Zelensky, mientras las divisiones entre sus aliados clave eclipsaron las conmemoraciones del inicio del conflicto.
Las naciones europeas esperaban acordar un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, así como un préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania, pero Hungría, que mantiene estrechos vínculos con Moscú, mantuvo el lunes su veto sobre ambos.
Hungría y su vecina Eslovaquia acusan a Kiev de bloquear deliberadamente el suministro de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba, que Ucrania dice estar intentando reparar después de un ataque ruso el mes pasado.
Zelensky tenía previsto recibir en Kiev a dignatarios de Europa occidental, incluida la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para las ceremonias conmemorativas del aniversario de la invasión rusa a gran escala el 24 de febrero de 2022. Sin embargo, a diferencia de años anteriores, no se esperaba la presencia de ningún líder occidental importante.
“Putin no ha logrado sus objetivos. No ha doblegado al pueblo ucraniano. No ha ganado esta guerra”, declaró Zelenski en un discurso matutino, invitando al presidente estadounidense Donald Trump a visitar Kiev.
“Solo visitando Ucrania y viendo nuestras vidas y luchas con tus propios ojos... puedes entender de qué se trata realmente esta guerra”.
Cientos de miles de soldados de ambos bandos han muerto o resultado heridos en el conflicto más sangriento de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas rusas también han matado a decenas de miles de civiles ucranianos y destruido ciudades ucranianas con años de ataques con misiles y drones.
Las conversaciones de paz en curso con Rusia, negociadas con la mediación de Estados Unidos, parecen haberse estancado debido a la cuestión territorial.
Moscú, que avanza dolorosamente lento en el campo de batalla, insiste en que Ucrania debe ceder el último 20% de la región oriental de Donetsk, mientras que Kiev se mantiene firme en que no renunciará a una tierra que miles de personas han muerto por defender.
“Queremos la paz: una paz sólida, digna y duradera”, declaró Zelenski, añadiendo que les había dicho a los negociadores de paz: “No anulen todos estos años, no menosprecien toda la lucha, el coraje, la dignidad, todo lo que Ucrania ha vivido. No podemos, no debemos, renunciar a ello, olvidarlo, traicionarlo”.
El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo en X que Rusia había pagado un alto precio por pequeñas ganancias territoriales en Ucrania: “Un día, los rusos comprenderán la enormidad del crimen cometido en su nombre”.
El presidente polaco, Karol Nawrocki, también en X, dijo que la agresión de Rusia contra Ucrania representaba una seria amenaza para la seguridad de Europa: “Vemos con respeto el coraje de las personas que defienden la libertad todos los días”.