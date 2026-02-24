Zelensky conmemora el cuarto aniversario de la guerra prometiendo seguir luchando, afirma que Putin ‘no ha logrado sus objetivos’

Ucrania no traicionará los sacrificios hechos por su pueblo en cuatro años de guerra sólo para hacer la paz con Rusia, prometió Volodymyr Zelensky, mientras las divisiones entre sus aliados clave eclipsaron las conmemoraciones del inicio del conflicto.

Las naciones europeas esperaban acordar un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, así como un préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania, pero Hungría, que mantiene estrechos vínculos con Moscú, mantuvo el lunes su veto sobre ambos.

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Putin abre una causa penal contra el fundador de Telegram, Pavel Durov

Hungría y su vecina Eslovaquia acusan a Kiev de bloquear deliberadamente el suministro de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba, que Ucrania dice estar intentando reparar después de un ataque ruso el mes pasado.

Zelensky tenía previsto recibir en Kiev a dignatarios de Europa occidental, incluida la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para las ceremonias conmemorativas del aniversario de la invasión rusa a gran escala el 24 de febrero de 2022. Sin embargo, a diferencia de años anteriores, no se esperaba la presencia de ningún líder occidental importante.