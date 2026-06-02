Zelensky pide a Trump que envíe misiles tras los ataques rusos en Ucrania

Según la fuerza aérea rusa, Rusia lanzó 73 misiles y 656 drones contra Ucrania durante la noche, incluyendo ocho misiles hipersónicos Tsirkon. Los principales objetivos fueron Kiev, las ciudades centrales de Dnipro y Zaporiyia, y las ciudades orientales de Poltava y Járkov.

Volodymyr Zelensky ha pedido a Donald Trump que envíe misiles Patriot a Ucrania tras un devastador ataque ruso que dejó al menos 18 muertos y decenas de heridos.

Fuertes explosiones sacudieron la capital, mientras los residentes se refugiaban en sótanos, pasillos y estaciones de metro. Una densa columna de humo negro se elevaba sobre la ciudad. Seis personas murieron y 66 resultaron heridas, entre ellas tres niños, según informaron las autoridades.

“Un ataque a gran escala y una declaración totalmente transparente de Rusia ”, escribió Zelenskyy en las redes sociales. “Si Ucrania no está protegida de los ataques con misiles balísticos y de otro tipo, estos ataques continuarán”.

Europa necesita sus propios misiles antibalísticos para que esta guerra pueda terminar de una vez por todas. Y sin duda necesitamos la ayuda de Estados Unidos para el suministro de misiles como los Patriot. Contamos con el apoyo de nuestros socios y con respuestas eficaces al ataque de hoy.

El presidente de Ucrania ha declarado repetidamente que Kiev se está quedando sin interceptores Patriot, suministrados por Estados Unidos, que son el único sistema de defensa aérea capaz de bloquear misiles balísticos enemigos de alta velocidad. Las defensas aéreas ucranianas interceptaron aproximadamente la mitad de los misiles disparados el martes, pero más de 30 impactaron en objetivos civiles.

La semana pasada, Zelensky dio el paso sin precedentes de escribir a la Casa Blanca y al Congreso solicitando ayuda. Describió los misiles Patriot como una “herramienta vital” para salvar vidas humanas. Subrayó que los misiles balísticos eran la “última gran ventaja de Moscú en el campo de batalla”.

Hasta el momento, sin embargo, la administración Trump ha ignorado las súplicas de Zelenskyy, y cientos de misiles Patriot, escasos y costosos, se agotaron en febrero durante la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, declaró el martes que los últimos ataques rusos demostraban que Vladimir Putin se estaba quedando sin opciones. En las últimas semanas, Ucrania ha llevado a cabo una campaña aérea cada vez más exitosa con drones de largo alcance, atacando refinerías de petróleo y puertos en Rusia, así como un corredor terrestre crucial que conecta el sur de Ucrania, ocupado por Rusia, con Crimea.

«Putin es un criminal de guerra y un perdedor que no tiene más opciones que el terror», afirmó. «Moscú está perdiendo en el campo de batalla. Ningún número de misiles puede cambiar esto».

Al menos 12 personas murieron y 37 resultaron heridas en Dnipro. Entre los fallecidos se encontraba un niño de tres años que quedó sepultado bajo los escombros de un edificio residencial de cuatro plantas. Seis personas permanecen desaparecidas. Un rescatista también murió en un segundo ataque con explosivos.

El alcalde de Dnipro, Borys Filatov, acusó a Moscú de utilizar deliberadamente municiones de racimo en zonas urbanizadas para provocar más bajas civiles. Publicó una foto en Telegram que mostraba agujeros en una carretera.

“Casi todos ustedes han visto las fotos del horror que esos desgraciados han vuelto a provocar en Dnipro. Solo miren al suelo. Toda la pista está destrozada”, escribió.

El gobernador regional, Oleksandr Hanzha, publicó en redes sociales fotografías de edificios residenciales gravemente dañados, vehículos calcinados y un parque infantil destruido. Casi la mitad de los heridos estaban siendo atendidos en hospitales por fracturas, heridas de metralla y laceraciones.

En Járkov, al menos 14 personas resultaron heridas y se registraron daños en viviendas, garajes y automóviles.

Otra alerta aérea sonó en Kiev a última hora de la mañana del martes, obligando a los residentes a regresar a los refugios. El escritor y bloguero ucraniano Illia Ponomarenko comparó el incesante bombardeo de la ciudad con los ataques de cohetes V2 alemanes contra Londres durante la Segunda Guerra Mundial. Afirmó que estos “asesinatos sin sentido e inútiles” no le darían la victoria a Putin.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, declaró que un ataque con misiles contra un edificio de apartamentos de 24 plantas provocó su derrumbe. Añadió que otros edificios, entre ellos un bloque de apartamentos de nueve plantas, se incendiaron.

“En el distrito de Obolon, hay coches en llamas tras ser alcanzados por restos de misiles. También se han registrado incendios en dos lugares al aire libre, uno de ellos cerca de una guardería”, declaró Klitschko.

En el distrito de Podilskyi, un edificio de nueve plantas sufrió daños parciales en los pisos superiores, dejando a varias personas atrapadas bajo los escombros. Las operaciones de rescate se llevaron a cabo durante la madrugada, a pesar de que la alerta antiaérea seguía vigente.

Olena Dniprovska, de 65 años, y su esposo, Yevhen, de 64, resultaron heridos en su apartamento en el distrito Podilskyi de Kiev durante el ataque. “Salí al pasillo con el teléfono y, antes de que me diera cuenta de lo que pasaba, todo se me cayó encima: los cristales y la puerta salieron volando”, declaró Dniprovska a Associated Press, con la cara cubierta de sangre seca y un vendaje alrededor de la barbilla.

“Salí corriendo por la puerta principal y empecé a llamar a mi marido desde la habitación, pero la onda expansiva también lo arrastró”, dijo. “Ahora no tengo dónde vivir, el apartamento está completamente destruido, sin puertas, sin ventanas, sin balcón. Se puede salir directamente de la habitación a la calle”.

La compañía eléctrica DTEK informó a Reuters que 140.000 residentes de la capital se quedaron sin luz. Posteriormente, la empresa indicó que los operarios habían restablecido el suministro eléctrico a 110.000 residentes y que dos de sus ingenieros habían resultado heridos.

El lunes, Zelensky reiteró las advertencias sobre un posible ataque de gran envergadura e instó a los residentes a prestar especial atención a las alertas de ataque aéreo. «Las alertas de inteligencia sobre ataques rusos siguen vigentes. Es posible un ataque masivo; lo han preparado», declaró el presidente de Ucrania en su mensaje de vídeo nocturno. «Nuestras fuerzas de defensa están preparadas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, al máximo de sus posibilidades con los recursos disponibles».

La semana pasada, Rusia anunció su intención de lanzar “ataques sistemáticos” contra objetivos en Kiev vinculados al ejército ucraniano, así como contra centros de toma de decisiones, e instó a los extranjeros a abandonar el país. Esto ocurrió tras un ataque con drones contra una residencia estudiantil en la región ucraniana de Lugansk, controlada por Rusia, que dejó 21 muertos. Ucrania afirmó haber atacado un centro de mando de drones.