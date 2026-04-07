Zelenskyy propone tregua de Pascua mientras un dron ruso causa muertes en Ucrania
La oferta se hizo a través de Estados Unidos que ha estado mediando conversaciones entre delegaciones de Moscú y Kiev
KIEV.- Con el objetivo de reducir la violencia durante la festividad de la Pascua ortodoxa, Ucrania ha planteado a Rusia la posibilidad de suspender los ataques a la infraestructura energética de ambos países.
La Pascua ortodoxa, que se celebrará este próximo fin de semana, afirmó el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy.
Zelenskyy hizo el anuncio indicando que la propuesta fue transmitida a través de Estados Unidos, que ha estado actuando como mediador en las conversaciones entre las delegaciones de Moscú y Kiev, mientras la invasión rusa se acerca a su quinto año.
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“Si Rusia está dispuesta a detener los ataques contra nuestra infraestructura energética, nosotros estaremos dispuesto a responder de la misma manera”, declaró el líder ucraniano en un discurso público a última hora del lunes. “Esta propuesta, transmitida a través de los estadounidenses, ya ha sido presentada a la parte rusa”.
No obstante, Zelenskyy dijo que dudaba que el Kremlin aceptara su oferta de una pausa por la festividad del 12 de abril, ya que Rusia se está beneficiando actualmente de los precios más altos del petróleo impulsados por la guerra con Irán.
Asimismo el presidente ruso, Vladímir Putin, declaró de forma unilateral un alto el fuego de 30 horas la Pascua pasada, pero ambas partes se acusaron mutuamente de violarlo.
Rusia rechazó en la práctica una tregua incondicional de 30 días propuesta el año pasado por Estados Unidos y Ucrania como un paso hacia la paz, e insistió en cambio en un acuerdo integral, aunque Moscú ha anunciado varios altos el fuego breves y unilaterales.
Zelenskyy teme que una guerra prolongada de Estados Unidos e Israel contra Irán pueda erosionar el apoyo de Estados Unidos a Ucrania.
Rusia ha intensificado sus ataques a la red eléctrica ucraniana, buscando desmoralizar a la población civil. A su vez, los drones de fabricación ucraniana han atacado la infraestructura petrolera rusa, con el objetivo de afectar las principales fuentes de ingresos de Moscú. S
También está atacando el transporte público, incluida la vital red ferroviaria de Ucrania y los servicios de autobuses.
Un dron ruso impactó un autobús cuando se acercaba a una parada, mató a cuatro civiles e hirió a otros 15 en la ciudad de Nikopol, en el sureste de Ucrania.
Al momento las conversaciones encabezadas por Estados Unidos no han logrado avances en cuestiones clave, mientras Washington se centra en el conflicto de Oriente Medio, y los ejércitos ruso y ucraniano siguen enfrascados en combate a lo largo de la línea del frente de aproximadamente 1.250 kilómetros (800 millas).