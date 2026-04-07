Zelenskyy propone tregua de Pascua mientras un dron ruso causa muertes en Ucrania

KIEV.- Con el objetivo de reducir la violencia durante la festividad de la Pascua ortodoxa, Ucrania ha planteado a Rusia la posibilidad de suspender los ataques a la infraestructura energética de ambos países.

La Pascua ortodoxa, que se celebrará este próximo fin de semana, afirmó el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy.

Zelenskyy hizo el anuncio indicando que la propuesta fue transmitida a través de Estados Unidos, que ha estado actuando como mediador en las conversaciones entre las delegaciones de Moscú y Kiev, mientras la invasión rusa se acerca a su quinto año.

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“Si Rusia está dispuesta a detener los ataques contra nuestra infraestructura energética, nosotros estaremos dispuesto a responder de la misma manera”, declaró el líder ucraniano en un discurso público a última hora del lunes. “Esta propuesta, transmitida a través de los estadounidenses, ya ha sido presentada a la parte rusa”.

No obstante, Zelenskyy dijo que dudaba que el Kremlin aceptara su oferta de una pausa por la festividad del 12 de abril, ya que Rusia se está beneficiando actualmente de los precios más altos del petróleo impulsados por la guerra con Irán.

Asimismo el presidente ruso, Vladímir Putin, declaró de forma unilateral un alto el fuego de 30 horas la Pascua pasada, pero ambas partes se acusaron mutuamente de violarlo.