Johnson anuncia ofensiva contra la red del narco y su financiamiento

Noticias
/ 27 febrero 2026
    Johnson enmarcó el planteamiento en una agenda bilateral de seguridad y cooperación ESPECIAL

El embajador Ronald Johnson sostuvo que el objetivo es abarcar toda la cadena, desde producción y trasiego hasta lavado de recursos

CDMX.- El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, advirtió que, en coordinación con autoridades mexicanas, su país busca actuar “contra toda la red del narcotráfico”, no sólo contra quienes producen o trafican drogas, sino también contra quienes financian, facilitan y lavan recursos vinculados a esas operaciones.

El pronunciamiento se dio en el contexto de la visita a México de Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, ocurrida después de los hechos relacionados con el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Johnson sostuvo: “Juntos, vamos contra toda la red del narcotráfico, no sólo quienes producen y trafican drogas, sino también quienes financian, facilitan y lavan los recursos de estas operaciones criminales”, al plantear que la estrategia apunta a distintos eslabones del fenómeno.

El embajador añadió que la visita de Carter “reafirma” el compromiso compartido para detener el tráfico de drogas “en todas sus etapas y a todos los niveles”, al referirse a un enfoque que contempla producción, traslado y operación financiera.

Johnson enmarcó el planteamiento en una agenda bilateral de seguridad y cooperación, y señaló que se busca reforzar acciones para contener el flujo de drogas y atender su impacto en ambos países.

El embajador destacó el liderazgo del mandatario Donald Trump y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al presentar el posicionamiento como parte de una coordinación entre gobiernos.

Finalmente, afirmó que el trabajo se mantendrá “lado a lado” con México para proteger a las comunidades de ambos países y fortalecer la seguridad compartida, en el marco de los esfuerzos contra el narcotráfico.

