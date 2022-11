Joven con parálisis cerebral que fue discriminado por el SAT ahora demandará al gobierno de AMLO... ¡por asistencia sexual!

El joven, quien tiene parálisis cerebral, acusó la semana pasada la incapacidad del SAT y de su personal para proporcionarle sus documentos como contribuyente.

Publicidad

“La verdad, lo que pasó en el SAT me afectó mucho en lo personal. Llegué a mi casa. Escribí el hilo para desahogarme y compartirlo con alguien y después me acosté a dormir tratando de olvidarme del asunto”.

“Lo que no esperaba es que tuviera la respuesta que tuvo. Y ahora estoy feliz, creo que esto ayuda a hacer más visibles a personas con parálisis cerebral severa como la mía”, detalló en una columna que publicó en la página de internet de la Fundación “Yo También” .

Daniel precisó que después de compartir su caso en las redes sociales lo contactó José Miguel Ricaño Hernández, coordinador nacional de Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente, para darle seguimiento y solución a su caso.

Publicidad

Daniel explicó al funcionario que sin su firma electrónica no podría formar parte de ninguna empresa que lo quiera emplear y agregar a su nómina. Ni emitir facturas por sus servicios como columnista y próximamente conferencista.

“Eso limita mi proyecto de vida de ser una persona productiva y que aspira a tener una actividad dignamente remunerada y con prestaciones de ley. No es la primera vez que pasa, también me pasó en el INE (Instituto Nacional Electoral), en el sector salud algunos médicos me ignoran y se dirigen a mi mamá y no a mí. En los restaurantes también”, dijo Robles Haro.

El 28 de junio pasado, el joven compartió que al llegar a una de las oficinas del SAT en Jalisco, no le permitieron tramitar su firma electrónica por ser una persona con discapacidad.

Publicidad

A través de su cuenta de Twitter, el joven relató la travesía que vivió en la oficina y la frustración que siente porque no se le reconozca como una persona con capacidad de tomar decisiones por sí mismo.

Aunque le registraron sus datos biométricos, como huellas digitales y el iris, Daniel indicó que esto no le garantiza al SAT que él esté capacitado, tal y como se lo informó la funcionaria quien lo atendió.

Daniel explicó que el SAT le dio dos alternativas, presentar un dictamen médico de capacidad o que su mamá consiga un dictamen de incapacidad y ella firme como su tutora, aunque a él le gustaría poder hacerlo por sí mismo.

Publicidad

“Entonces, tengo 2 opciones: 1.- Presentar un dictamen médico de CAPACIDAD ( moral o mental supongo). 2.- Que mi mamá consiga un dictamen de INCAPACIDAD y ella firme por mí como tutora.Yo sé que es un hecho que siempre requeriré ayuda física. Pero me gustaría ser reconocido...”, expresó la semana pasada en Twitter, relato que volvió viral.