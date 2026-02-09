¡La crítica los devora! Es la 4T víctima de la traición de su propia narrativa: Riva Palacio

/ 9 febrero 2026
    ¡La crítica los devora! Es la 4T víctima de la traición de su propia narrativa: Riva Palacio
    La erosión de Morena, advierte Raymundo Riva Palacio, no ha sido causa de la oposición ni presiones externas, sino que viene desde adentro, es decir, del comportamiento de sus propios integrantes. FOTOS: CUARTOSCURO

El periodista señala en su columna de hoy que, al construir Morena su legitimidad sobre la idea de ser moralmente distinto, el comportamiento de Hugo Aguilar, Clara Brugada, Andrea Chávez y Layda Sansores erosiona esa narrativa de ser distintos

CDMX.- La Cuarta Transformación está siendo víctima de la traición a su propia narrativa fundacional, legitimada en la promesa de ser “moralmente distinto” al viejo régimen, señala el periodista Raymundo Riva Palacio hoy en su columna “Estrictamente Personal

En su análisis, el editorialista plantea que el desgaste que padece el partido en el poder no ha sido causado por la oposición ni por presiones externas, sino que viene desde adentro, es decir, de la conducta de sus propios cuadros, cuyas acciones exhiben soberbia y privilegios que antes condenaban.

TE PUEDE INTERESAR: Los abusos y el desgaste de Morena

“Lo que antes condenaban, ahora se lo apropiaron”, apunta el analista, quien añade que “la crítica los devora sin que puedan sacudirse el desprecio y descrédito que los baña; un búmeran de la estigmatización que impulsaron por años, que se ha estrellado en sus caras”.

El periodista expone los más recientes comportamientos de personajes como el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, con asistentes limpiándole los zapatos, y la legisladora Andrea Chávez por el salón de belleza del Senado.

Además de la jefa de gobierno, Clara Brugada, quien demandó el silencio de los medios, “desesperada porque la alteración de sus cifras sobre inseguridad no pueden modificar la percepción de su desgobierno”; así como el caso de la gobernadora Layda Sansores, quien ha convertido a Campeche “en el nido de algo que Morena decía no ser: autoritarismo envuelto en retórica de justicia”.

El columnista sostiene que estos episodios no son aislados, sino parte de una secuencia de figuras del régimen que han quedado expuestas por actos, declaraciones o estilos de gobierno que chocan con la narrativa de superioridad ética del movimiento.

“Morena ha construido su legitimidad sobre una supuesta superioridad ética. Cada vez que uno de los suyos actúa como si esa ética fuera opcional, el daño es doble”, refiere.

RIVA PALACIO: EL PROBLEMA DE MORENA NO SON LOS ERRORES, SINO LA TRAICIÓN A SU RELATO

El problema, advierte el periodista Raymundo Riva Palacio, no es la existencia de errores o de figuras polémicas, sino que Morena construyó su legitimidad sobre la idea de superioridad moral, y cada acto que contradice ese relato no se percibe como un error político, sino como una traición a la narrativa fundacional.

“El problema para Morena no es que existan errores; todos los partidos los cometen. Tampoco que Morena tenga figuras polémicas; todos los partidos las tienen. El problema es que construyó su legitimidad sobre la idea de ser moralmente distinto. Cada acto de soberbia, cada abuso de poder, cada conflicto interno mal gestionado no se mide como error político, sino como traición al relato fundacional”, dice al respecto.

TE PUEDE INTERESAR: En Morena, ya no cabe basura bajo el tapete

Añade que hoy, sin el liderazgo carismático de Andrés Manuel López Obrador, ese desgaste interno se vuelve más visible y corrosivo, porque el expresidente funcionó como un “muro de contención y justificación”.

Para el analista, la erosión del proyecto no se va a combatir con discursos, sino con control político, autocrítica y “con memoria de por qué llegaron al poder”, que muchos ya olvidaron. De lo contrario, refiere, la 4T corre el riesgo de convertirse en aquello que prometió combatir.

Conoce el análisis completo del periodista Raymundo Riva Palacio en su columna publicada hoy en VANGUARDIA.

