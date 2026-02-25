‘La Guerra de Claudia Sheinbaum’ empezó, afirma Loret de Mola aunque la Presidenta lo niega

CDMX.- Murió oficialmente la estrategia de “abrazos, no balazos” y el gobierno de México ha iniciado una nueva guerra contra el narco, “La Guerra de Claudia Sheinbaum”, afirma el periodista Carlos Loret de Mola tras el operativo del domingo pasado en Jalisco, que culminó con la detención y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del CJNG.

A pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum negó este martes que se vaya a “calderonizar” –en referencia a la guerra contra el narco del expresidente Felipe Calderón–, el periodista advierte hoy en su columna “Historias de Reportero” que la estrategia de seguridad implementada por Andrés Manuel López Obrador expiró este 22 de febrero de 2026.

TE PUEDE INTERESAR: AMLO se puso autocrítico en su mudanza

“Su certificado de defunción se expidió este domingo 22 de febrero de 2026. Ese día terminó de confirmarse que lo que tenemos hoy bien podría llamarse La Guerra de Claudia Sheinbaum. Ella no lo puede decir, pero es la realidad”, asevera en su artículo.

De acuerdo con lo expuesto por el conductor del noticiero nocturno de Latinus, la estrategia de “abrazos, no balazos” empezó a morir desde que el 1 de octubre de 2024 Omar García Harfuch llegó a la Secretaría de Seguridad.

Señala que, aunque se registraron resistencias por el cambio en la política de seguridad, terminaron por ceder ante las presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien “se volvió el mejor aliado de la extinción del ‘abrazos, no balazos’”.

“Hubo resistencias en Morena para el cambio de política de seguridad. Porque el líder no acepta contradicciones y porque en muchos estados el ‘abrazos, no balazos’ garantizó al partido en el poder un éxito electoral impulsado por el narco. Esas resistencias se quedaron sin oxígeno cuando Donald Trump ganó las elecciones”, refiere.

Lo ocurrido este 22 de febrero en Jalisco recordó los tiempos del sexenio de Felipe Calderón. Incluso expertos han considerado la captura de “El Mencho” como un punto de inflexión que marca el fin de la estrategia obradorista, que no sólo puso fin a la “guerra contra el narco”, sino que tampoco los combatió.