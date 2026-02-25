‘La Guerra de Claudia Sheinbaum’ empezó, afirma Loret de Mola aunque la Presidenta lo niega

/ 25 febrero 2026
    ‘La Guerra de Claudia Sheinbaum’ empezó, afirma Loret de Mola aunque la Presidenta lo niega
    ‘Ella no lo puede decir, pero es la realidad’, dice Loret de Mola al destacar que es evidente que se está atacando al crimen con balazos. CUARTOSCURO

De acuerdo con el periodista, el certificado de defunción de la estrategia de AMLO, de ‘abrazos, no balazos’, fue expedido este 22 de febrero de 2026 con la captura y muerte de ‘El Mencho’, en el operativo en Jalisco

CDMX.- Murió oficialmente la estrategia de “abrazos, no balazos” y el gobierno de México ha iniciado una nueva guerra contra el narco, “La Guerra de Claudia Sheinbaum”, afirma el periodista Carlos Loret de Mola tras el operativo del domingo pasado en Jalisco, que culminó con la detención y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del CJNG.

A pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum negó este martes que se vaya a “calderonizar” –en referencia a la guerra contra el narco del expresidente Felipe Calderón–, el periodista advierte hoy en su columna “Historias de Reportero” que la estrategia de seguridad implementada por Andrés Manuel López Obrador expiró este 22 de febrero de 2026.

TE PUEDE INTERESAR: AMLO se puso autocrítico en su mudanza

“Su certificado de defunción se expidió este domingo 22 de febrero de 2026. Ese día terminó de confirmarse que lo que tenemos hoy bien podría llamarse La Guerra de Claudia Sheinbaum. Ella no lo puede decir, pero es la realidad”, asevera en su artículo.

De acuerdo con lo expuesto por el conductor del noticiero nocturno de Latinus, la estrategia de “abrazos, no balazos” empezó a morir desde que el 1 de octubre de 2024 Omar García Harfuch llegó a la Secretaría de Seguridad.

Señala que, aunque se registraron resistencias por el cambio en la política de seguridad, terminaron por ceder ante las presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien “se volvió el mejor aliado de la extinción del ‘abrazos, no balazos’”.

“Hubo resistencias en Morena para el cambio de política de seguridad. Porque el líder no acepta contradicciones y porque en muchos estados el ‘abrazos, no balazos’ garantizó al partido en el poder un éxito electoral impulsado por el narco. Esas resistencias se quedaron sin oxígeno cuando Donald Trump ganó las elecciones”, refiere.

Lo ocurrido este 22 de febrero en Jalisco recordó los tiempos del sexenio de Felipe Calderón. Incluso expertos han considerado la captura de “El Mencho” como un punto de inflexión que marca el fin de la estrategia obradorista, que no sólo puso fin a la “guerra contra el narco”, sino que tampoco los combatió.

‘DIOS NOS LIBRE’, REVIRA SHEINBAUM SOBRE ‘CALDERONIZARSE’

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó este martes que su gobierno haya cambiado la estrategia de seguridad de López Obrador, asegurando que no se va a “calderonizar” tras los sucesos en Jalisco.

“¡Nunca! ¡Imaginense! ¡Qué diría: Dios nos libre! La estrategia de seguridad no ha cambiado... Nosotros nunca vamos a actuar fuera de la ley, eso es muy importante. Calderón actuó todo el tiempo fuera de la ley, en un estado de excepción que nunca declaró. Incluso en aquel momento, el uso de las fuerzas armadas no era legal, no había una ley que las protegía”, indicó cuestionada al respecto.

La mandataria justificó el uso de la fuerza al señalar que se trataba de un miembro de la delincuencia organizada con orden de aprehensión y que las fuerzas armadas se vieron obligadas a reaccionar ante el ataque.

Al respecto, Loret de Mola criticó ayer en su noticiero la actitud de la mandataria y que niegue que hay un viraje en la estrategia de su antecesor, cuando es evidente que se está atacando al crimen con balazos.

“¿Por qué se minimiza tanto la Presidenta? ¿A poco no tenía orden de aprehensión ‘El Mencho’ en el sexenio pasado? ¿Por qué López Obrador siquiera intentó hacer algo como lo del domingo?

“Porque la estrategia de López Obrador era ‘abrazos, no balazos’, y desde el domingo, por si hubiera alguna duda, ya quedó claro, la presidenta Claudia Sheinbaum combate el crimen a balazos, un montón de balazos”, dijo el periodista.

Isabel Serrano

Isabel Serrano

Editora con 13 años de trayectoria en medios impresos, especializada en el seguimiento y edición de contenidos de política y agenda nacional.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Veracruzana, con especialidad en periodismo, y egresada del Diplomado para Periodistas del Tecnológico de Monterrey (ITESM) en alianza con FEMSA (generación 2017).

Actualmente está a cargo de la sección de Opinión, donde edita contenidos de análisis y debate sobre la agenda pública.

