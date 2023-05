La historia de la jovencita que nació en la cárcel y que es aceptada en Harvard por ser la mejor de su clase

Una adolescente de Texas que nació en la cárcel superó todas las probabilidades al graduarse de la escuela secundaria como la mejor de su clase y asistirá a la Universidad de Harvard en el otoño.

Aurora Sky Castner se graduó tercera en su clase en Conroe High School el jueves por la noche, 18 años después de nacer en la cárcel del condado de Galveston, informó el Houston Chronicle.

“Nací en prisión”, así es como la nueva graduada abrió su ensayo de solicitud para la escuela de la Ivy League antes de ser aceptada a través de la acción temprana, según el periódico.

La madre de Castner estaba encarcelada cuando dio a luz y no fue parte de su vida desde el día en que su padre la recogió de la cárcel cuando era una recién nacida y la crio como un padre soltero.

Con la ayuda de la comunidad de Conroe, Castner pudo alcanzar su sueño de ingresar a Harvard, donde planea seguir una carrera en leyes.

El personal de su escuela primaria le presentó un programa comunitario de tutoría en el que adultos voluntarios almuerzan con estudiantes jóvenes al menos una vez a la semana y los asesoran sobre sus necesidades, objetivos, miedos y futuros. Muchas de las parejas de mentores y estudiantes forman relaciones de años y la de Castner no fue diferente.

Mona Hamby ha sido parte de la vida de Castner durante una década, según Chronicle.

“Me dieron un artículo sobre ella. Su heroína era Rosa Parks, su comida favorita eran los tacos de Dairy Queen y le encantaba leer. Pensé que esto suena como una niña brillante”, dijo Hamby al periódico. “Todavía tengo ese papel hoy”.

Al igual que Castner, Hamby no tuvo una madre en su vida.

“Ella me dijo ‘he estado en la cárcel’. Le dije: “No, eso no puede ser correcto”, dijo sobre la niña de 8 años. “Sabía que no puedo ir a almorzar con esta niña una vez a la semana, ella necesitaba más”.

Hamby llevó a Castner a su primer corte de cabello en un salón, la ayudó a conseguir anteojos e incluso la llevó a recorrer el campus de Harvard en marzo de 2022, informó la publicación.

“Después de ese viaje, vi cómo se intensificaba su amor por la escuela”, dijo Hamby.

La adolescente dijo que encontró valor en su vida antes y después de unirse al programa de tutoría.

“Era un ambiente muy diferente al que crecí y eso no es algo malo”, dijo Castner al Chronicle. “Todo lo que Mona me enseñó fue muy valioso, de la misma manera que todo lo que pasé antes de Mona fue muy valioso”.

Otros en la comunidad también cuidaron de la adolescente, desde ayudarla a obtener atención dental hasta regalarle la experiencia de un campamento de verano. Un profesor de la Universidad de Boston, James Wallace, incluso aconsejó a Castner en su solicitud de Harvard, según el periódico.

“Él me ayudó a contar mi historia de la mejor manera posible”, dijo.

Pero el rigor académico de Castner fue motivado por sí mismo. Creció como una gran lectora a una edad temprana y se unió a la Academia de Profesiones de la Salud y la Ciencia de su escuela secundaria, que ayuda a preparar las mentes jóvenes para carreras en ciencias y matemáticas.

“Había algo satisfactorio en tener todas las A y tener ese logro”, dijo. “Las calificaciones significaban mucho para mí”.

Castner dijo que está interesada en estudiar psicología y filosofía en Harvard con la vista puesta en una futura licenciatura en derecho en una publicación compartida con otros estudiantes entrantes de Harvard.

“Estoy más que emocionado de asistir a Harvard College en el otoño”, escribió el adolescente. “... No puedo esperar para conocer a mis compañeros de clase, ¡así que no tengas miedo de comunicarte!”