La lucha por los terrenos de los abuelos... Esto sucede cuando una propiedad queda intestada en México

La cultura mexicana en general no se distingue por ser previsora, y pensar en hacer un testamento no está en los planes de muchos. La gran mayoría de las familias que cuenta con propiedades y bienes no tienen la precaución de dejar sentado el destino que tendrá su patrimonio después de morir.

Desafortunadamente tener una propiedad intestada se convierte en un proceso muy complejo para los familiares, que requerirá de la intervención de un abogado o juez y que incluso puede tardar años en tribunales, por ello se debe estar preparado y conocer el proceso legal en caso de que el patrimonio heredado se encuentre en esa situación.

Existen distintas razones por la que una propiedad puede ser intestada, la más común se relaciona con la falta de un testamento que, al momento de fallecer el dueño original, asigne o herede su propiedad a una nueva persona.

Asimismo, una propiedad intestada puede ser el resultado de haber realizado un testamento, pero no haber incluido instrucciones acerca de quién sería el nuevo propietario, o no haber listado entre los bienes finales de una persona la vivienda o inmueble que ahora se encuentra intestado.

Es así que, quienes desean reclamar, vender o comprar una propiedad en este estado, primero deben solicitar un juicio de sucesión intestamentaria, que puede durar hasta dos años en resolverse, y que forma parte de un trámite de sucesión intestada.

Estos son los pasos y requisitos para la sucesión intestada de una propiedad en México:

SOLICITAR UN JUICIO DE SUCESIÓN INTESTAMENTARIA

Como se mencionó, un juicio de sucesión intestamentaria es un proceso que se debe llevar a cabo para asignar la propiedad de un inmueble sin dueño a una persona interesada en hacer uso de él.

Conlleva una serie de etapas en las que se deben presentar documentos como actas de matrimonio, escrituras de la vivienda, el acta de defunción del primer propietario, actas de nacimiento de los hijos y, en caso de existir, el testamento original en el que no se enlista la propiedad intestada.

Tras finalizar todas las etapas del juicio, en caso de no llegar a un acuerdo, las autoridades reclamarán el bien intestado y harán la compra de la propiedad pagando su valor fiscal.

REALIZAR LA DENUNCIA DE LA HERENCIA INTESTADA

En esta primera etapa del trámite de sucesión intestada, los interesados acuden ante el juez encargado del caso y levantan un acta en la que solicitan la asignación de las partes o bienes que desean heredar. En este caso, toda la propiedad o una parte de ella.

Para este proceso también se deben presentar los documentos que validan la identidad de los familiares del fallecido, ya sean su cónyuge, hijos, sobrinos o padres.

INVESTIGAR Y DECLARAR A LOS HEREDEROS

Para complementar los documentos presentados, las autoridades realizan una investigación que confirme que las personas solicitantes son familiares del fallecido y que no forman parte de un fraude inmobiliario.

Este proceso puede llevar algún tiempo ya que necesita ser riguroso y justo; sin embargo, es un paso necesario para continuar con el trámite de sucesión intestada.

NOMBRAR AL ALBACEA

Se le llama albacea a la persona encargada de cuidar un bien intestado. Su función principal es asegurarse que ninguno de los familiares o reclamantes de la propiedad hagan uso de ella mientras se lleva a cabo el juicio y repartición de los bienes.

Generalmente, el albacea de una propiedad intestada es designado por voto de todos los familiares; sin embargo, en caso de que ellos no puedan llegar a un acuerdo, el notario o juez encargado del caso tendrá el deber de designar a la persona adecuada.

REALIZAR EL INVENTARIO DE LAS PROPIEDADES Y UN AVALÚO INMOBILIARIO

Por otro lado, una parte importante del trámite de sucesión intestada es realizar el inventario de los bienes muebles o inmuebles propiedad del fallecido y valuarlos para conocer su costo real.

En el caso de una propiedad intestada, se debe llevar a cabo un avalúo inmobiliario. Debe ser pagado por los solicitantes y es útil para conocer el costo total del inmueble que pasará a manos del beneficiario.

ADJUDICAR LA SUCESIÓN

La última etapa de este juicio consiste en que el juez dictamina a los herederos de la propiedad, dando a conocer el porcentaje de la vivienda que comparten, o asignando el inmueble a una sola persona.

Esto sucede de uno a dos años tras haber comenzado el trámite de sucesión intestada, por lo que los interesados deben tener paciencia y tomar en cuenta los gastos que este tipo de juicios incluyen.

En conclusión, las propiedades intestadas pueden representar un problema legal y el uso de mucho tiempo para los familiares de una persona fallecida, por lo que una de las recomendaciones inmobiliarias más útiles es incitar a los propietarios a realizar un testamento, en el cual dejan plasmada su última voluntad, así como instrucciones claras sobre quién será el beneficiario de sus bienes.

Toma en cuenta estos pasos para llevar a cabo un trámite de sucesión intestada y asegura tu patrimonio por medio de este proceso inmobiliario y legal para los familiares de un propietario fallecido.