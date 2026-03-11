$!FGE de Morelos reporta hallazgo con vida de Miranda Sherlin Sánchez Escobar, estudiante del CETIS

Miranda Sherlin Sánchez Escobar, una estudiante del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS) de Morelos, fue reportada desaparecida en el municipio de Xochitepec el día de ayer. Casi 24 horas después, la Fiscalía General del Estado (FGE) reportó su hallazgo con vida. De acuerdo con la información proporcionada por la ficha, las autoridades activaron el Protocolo Alba para localizar a la joven de 17 años de edad. TE PUEDE INTERESAR: Desaparece Miranda Sherlin Sánchez Escobar, estudiante del CETIS en Morelos: Fiscalía DESAPARICIÓN DE MIRANDA SHERLIN SÁNCHEZ ESCOBAR La alumna fue vista por última vez el lunes 9 de marzo en el referido ayuntamiento, ubicado a aproximadamente 15 kilómetros al sur de Cuernavaca. De acuerdo con la ficha, al momento de desaparecer vestía blusa morada de manga larga, blusa escolar de manga corta color verde militar con el escudo del CETIS en tono vino, pantalón escolar verde militar y tenis azul cielo con blanco. Según la información proporcionada, la joven es de complexión delgada, mide 1.65 metros de estatura, tiene tez morena clara, ojos pequeños color café oscuro y cabello negro, lacio y largo hasta la cintura. PROTOCOLO ALBA EN MORELOS El protocolo es un mecanismo operativo de búsqueda inmediata para localizar a niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas, con el fin de proteger su integridad física y vida. La diferencia entre este proceso y otros, es que el protocolo se activa inmediatamente sin necesidad de esperar 72 horas, coordinando esfuerzos entre autoridades estatales, medios de comunicación y sociedad civil. “La consolidación del Protocolo Alba en todo el país permitirá responder de manera eficaz y oportuna a presuntos actos de violencia, a fin de prevenir y erradicar la violencia en cualquiera de sus manifestaciones y garantizar el acceso a la justicia a las mujeres, niñas y a sus familiares”, indica la página del Gobierno de México.

AUMENTAN DESAPARICIONES DE JÓVENES MUJERES EN MORELOS Su desaparición ocurre en medio de una serie de reportes recientes de estudiantes extraviadas en Morelos, algunos de los cuales han tenido desenlaces fatales. Entre ellos se encuentran los casos de Kimberly Joselín Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez, alumnas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), quienes fueron encontradas sin vida. En contraste, Alondra María decidió separarse de su familia de manera voluntaria y solicitó respeto a su decisión, además del retiro de la denuncia presentada por sus familiares. TE PUEDE INTERESAR: Miles marchan en el 8M en el país para exigir fin a feminicidios y violencia contra las mujeres CASOS DE ESTUDIANTES DE LA UAEM Ramos Beltrán salió el 20 de febrero de su casa para acudir a la Universidad en transporte público. Dejó de responder mensajes luego de enviar a su familia que ya había llegado a las instalaciones, fue entonces cuando la reportaron como desaparecida. Hasta el 2 de marzo su cuerpo sin vida fue localizado en una zona cercana a la de su desaparición. Por estos hechos, la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo a un sospechoso, quien sería cercano a la víctima. De momento, las autoridades correspondientes obtuvieron la vinculación a proceso del presunto feminicida. En el caso de Toledo Gómez, se registró que su última aparición con vida fue el 2 de marzo, cerca de su casa en el municipio de Mazatepec. Tres días después, su cuerpo fue hallado en la zona de Coatetelco.

FEMINICIDIOS EN MORELOS En paralelo, en las últimas 24 horas se reportó la muerte de dos mujeres en los municipios de Cuautla y Zacatepec. El primer caso ocurrió alrededor de las 23:30 horas de ayer en la colonia Gabriel Tepepa, en Cuautla, donde vecinos alertaron a las autoridades por fuertes olores fétidos que provenían de un cuarto en una vecindad ubicada sobre la calle Emiliano Zapata. Al acudir al sitio, elementos policiacos localizaron a una mujer recostada sobre una cama y cubierta con una sábana; el cuerpo se encontraba en avanzado estado de putrefacción. TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a proceso a Jared Alejandro ‘N’ por la desaparición de la estudiante Kimberly Joselin La mañana de este martes, a las 07:20 horas, autoridades reportaron el hallazgo de otra mujer sin vida en el poblado de Tetelpa, municipio de Zacatepec, a un costado del libramiento Tetelpa. Paramédicos confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. Informes iniciales revelan que la probable causa de muerte podría estar relacionada con impactos de arma de fuego.

