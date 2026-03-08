Miles marchan en el 8M en el país para exigir fin a feminicidios y violencia contra las mujeres

CDMX.- En todo el país, miles de mujeres salieron este domingo a marchar para exigir el fin de los feminicidios, de la violencia machista y de los abusos sexuales, y para reclamar el respeto a sus cuerpos y a sus derechos, en movilizaciones realizadas en decenas de ciudades.

En el Día Internacional de la Mujer, estudiantes, jóvenes trabajadoras, madres de familia con sus hijas pequeñas y abuelas se sumaron a madres buscadoras y a familias que denunciaron ausencias por la desaparición o asesinato de hijas, hermanas y amigas. En las calles, portaron pancartas y exigieron justicia por las víctimas.

En Cuernavaca, Morelos, la movilización estuvo marcada por los feminicidios de Kimberly y Karol, ambas estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), asesinadas en las últimas semanas. La marcha partió desde la UAEM, en la parte norte de la ciudad, y al llegar a la glorieta de Tlaltenango se incorporaron contingentes de buscadoras, familiares de personas desaparecidas y estudiantes de diferentes regiones del estado.

Durante la protesta, asistentes señalaron al Estado por negar el acceso a la justicia a familias de víctimas de feminicidio; al Poder Legislativo, por su renuencia a despenalizar el aborto, y al Poder Judicial, por dilatar procesos en casos de violencia vicaria. También se escucharon consignas contra la rectora de la UAEM, Viridiana León Hernández, a quien acusaron de omisión y negligencia ante la inseguridad en la universidad.

En el mismo contexto, el bloque negro realizó pintas con consignas y exigencias de justicia en una iglesia católica y en varios edificios públicos. Al llegar al zócalo, el Palacio de Gobierno se encontraba con resguardo, y se reportó el lanzamiento de bombas molotov.

En Culiacán, Sinaloa, participantes señalaron que suman 19 mujeres asesinadas en lo que va del año. Frente al Palacio Municipal, contingentes iniciaron la marcha cargando un ataúd y avanzaron al son de un tambor rumbo al Palacio de Gobierno; entre las asistentes, Rosalinda llevó una pancarta con la foto de su hija Karely Aispuro Cabanillas, de 25 años, asesinada, y reclamó la lentitud del juicio contra el responsable, de quien dijo que cambió de identidad y que podría estar relacionado con otros homicidios de mujeres.

En Ciudad Victoria, Tamaulipas, la consigna fue “¡Justicia para las doctoras!”, en apoyo a dos médicas residentes que el 30 de diciembre de 2025 fueron víctimas de una agresión sexual en el Hospital Infantil de Tamaulipas. Daniela García, una de las víctimas, denunció falta de apoyo institucional y pidió que se condene al agresor, además de garantizar condiciones de seguridad para mujeres, niñas y niños en hospitales. “Hoy levantamos la voz para decir que merecemos estudiar, trabajar, caminar y vivir sin miedo... ¡gracias por sostenernos cuando más lo necesitábamos!”, expresó.

En Tapachula, Chiapas, jóvenes adolescentes y mujeres adultas denunciaron abusos sexuales y violencia cometidos por familiares y parejas en distintas etapas de su vida; en Reynosa, Tamaulipas, Lucía exigió localizar a Carlos “O”, a quien señaló como entrenador de atletismo que en marzo de 2023 abusó sexualmente de su hermana, entonces de cinco años. Movilizaciones y acciones similares se reportaron en entidades como Hidalgo, Estado de México, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Quintana Roo, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Jalisco, Baja California, Sonora, Tabasco, Michoacán, Zacatecas, Chihuahua y Nuevo León, entre otras.