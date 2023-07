Las noticias más importantes del 11 de julio en México

CLIMA

➔ ¿Regresa el calor extremo a México?: Se espera calor extremo y fuertes lluvias en el territorio mexicano ante la llegada de un sistema anticiclónico y ondas tropicales.

MÉXICO

➔ No dejarse manipular por ‘Los Ardillos’, pide AMLO a habitantes de Chilpancingo: Obrador mencionó que el gobierno no va a ser rehén de ningún grupo, pero al mismo tiempo dejó en claro que no habrá ningún tipo de represión a los manifestantes.

➔ Padres de la niña de 6 años prensada en hospital del IMSS presentan denuncia: La Fiscalía General de Quintana Roo informó hay una persona detenida por el hecho.

➔ TEPJF avala gira de ‘corcholatas’ de Morena: Los aspirantes de la Cuarta Transformación deberán evitar caer en el proselitismo.

➔ Se reúnen AMLO y Enrique Alfaro en Palacio Nacional: El encuentro sucede a días de que el emecista renunciara a perseguir la Presidencia de México.

➔ Xóchitl Gálvez va contra AMLO; lo denuncia ante el INE por violencia política de género: Pide que se le apliquen medidas cautelares al presidente.

MUNDO

➔ Tragedia en el Everest: coahuilense pierde la vida en el accidente aéreo junto a su familia: Fernando Sifuentes, como fue identificado el oriundo de San Pedro de las Colonias, había visitado previamente el Taj Mahal con los suyos, días antes del lamentable incidente.

➔ Pide Trump posponer caso por retener documentos clasificados: La defensa del ex mandatario solicita que se retrase el inicio de este proceso, aunque no se especifica una fecha.

➔ Guillain-Barré, ¿qué es este síndrome que tiene a Perú en emergencia sanitaria?: La alerta permanecerá activa por al menos 90 días, ello tras el incremento inusual de casos.

COAHUILA

➔ Muere Secretario General de la UAdeC por complicaciones de salud: Víctima de una meningitis, y luego de pasar unos días internado en un hospital del norte de Saltillo falleció quien se desempeñaba como secretario general de la Universidad Autónoma de Coahuila.

➔ Paran labores empleados de almacén general de AHMSA; les deben 7 quincenas de sueldo: Personal de Recursos Humanos dialogó con los trabajadores y sus jefes inmediatos prometieron interceder para que se dé el pago.

➔ Investigan muerte por rickettsia de niña de 7 años, en Saltillo; es el segundo caso del año: Llegó a recibir atención médica el lunes al Hospital Ixtlero, pese a que fue cambiada a la Clínica del IMSS #1, nada pudieron hacer para salvarla.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¡De lujo y colección! Deslumbra Barbie con algunas de sus ‘dolls’ más buscadas: A propósito del estreno del live action de ‘Barbie’ nos dimos a la tarea de mostrarte algunas de las muñecas más exclusivas, difíciles de conseguir o costosas.

➔ ¿Saldrá Checo Pérez de Red Bull? Vuelve Daniel Ricciardo a la F1, correrá con AlphaTauri: El piloto australiano tendrá una nueva aventura en el máximo circuito de automovilismo, luego de un año sin competir con alguna escudería.

➔ “Creo en el matrimonio”, dice Karla Panini y la tunden en redes: Habló con su actual marido Américo Garza, advirtiéndole que no quiere volver a divorciarse porque ya conoce ese “camino fácil”.

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | La historia de Gelita, la mujer que le ha cantado a cientos de difuntos: Durante los últimos 30 años, Gelita se ha dedicado a brindar un servicio poco reconocido: cantarles a los difuntos en sus respectivos velorios. Conozca o no a los muertos, Gelita se sienta, reza un rosario y después hace lo que más le gusta hacer, cantar a capela para tratar de ayudar a los dolientes a sobrellevar la tristeza.

➔ LOS ARDILLOS | El grupo criminal que se quiere apoderar de Guerrero: Son señalados por su participación en el bloqueo de la carretera Sol de Chilpancingo, así como ataques con armas de fuego y detonaciones con ayuda de drones modificados.