No dejarse manipular por ‘Los Ardillos’, pide AMLO a habitantes de Chilpancingo

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los habitantes de Guerrero a no dejarse manipular por las bandas criminales, luego de que ayer algunas personas fueron obligadas a marchar en Chilpancingo para exigir la liberación de dos líderes del grupo conocido como ‘Los Ardillos’.

En La Mañanera, desde Palacio Nacional, el mandatario apeló a la prudencia de los ciudadanos para que no ayuden a crear una base social que beneficie a los grupos criminales, como ocurrió con el huachicol.

“Quiero hacer un llamado a la gente de esta región de Guerrero, de Chilpancingo, de Chilapa de estas comunidades para que no se dejen manipular por quienes dirigen estas bandas que están vinculadas a la delincuencia. Que no se expongan porque si los obligan y los amenazan, pues que actúen con prudencia, con cuidado, que no se confronten con los dirigentes de estos grupos, que se queden callados, pero que no se dejen manipular”, señaló.