Layda Sansores destapa a Esteban Hinojosa rumbo a la alcaldía de Campeche
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La gobernadora de Campeche señaló a Esteban Hinojosa Rebolledo como su propuesta para competir por Morena por la presidencia municipal de Campeche en las elecciones de 2027.
El proceso electoral de 2027 comienza a perfilar nuevos nombres en Campeche. La gobernadora Layda Sansores San Román expresó públicamente su respaldo a Esteban Hinojosa Rebolledo para buscar la alcaldía de Campeche por Morena.
Durante su habitual transmisión semanal, la mandataria presentó al funcionario como su “carta de oro” para competir por la presidencia municipal, actualmente encabezada por Biby Rabelo de la Torre.
Aunque el anuncio representa un respaldo político, Hinojosa todavía deberá cumplir con los procedimientos internos de Morena para buscar una eventual candidatura.
LAYDA SANSORES RESPALDA A ESTEBAN HINOJOSA
Sansores explicó que Hinojosa es uno de los perfiles que considera para encabezar el proyecto de Morena en la capital campechana.
Durante la presentación, la gobernadora destacó aspectos personales del funcionario y mencionó que escribe libros y practica levantamiento de pesas. También hizo referencia a sus actividades deportivas para describirlo como un perfil con distintas facetas.
El respaldo se da cuando comienzan a tomar forma las aspiraciones políticas rumbo a las elecciones de 2027, en las que se renovarán distintos cargos de elección popular en Campeche.
YAMILE MOGUEL FUE LA PRIMERA OPCIÓN
La propia gobernadora reconoció que Esteban Hinojosa no era inicialmente su primera alternativa para competir por la alcaldía.
De acuerdo con lo expuesto por Sansores, primero contempló a Yamile Moguel para encabezar la propuesta. Sin embargo, la exaspirante habría decidido no participar debido a compromisos familiares.
Ante esta situación, la mandataria señaló que comenzó a revisar otros perfiles dentro de la estructura política hasta considerar a Hinojosa como una opción para la contienda de 2027.
¿QUIÉN ES ESTEBAN HINOJOSA REBOLLEDO?
Esteban Hinojosa Rebolledo forma parte del gabinete de Layda Sansores y actualmente se desempeña como secretario de Bienestar de la Administración Pública de Campeche.
Su nombramiento en esta dependencia ocurrió en enero de 2025, cuando Sansores realizó cambios en su gabinete. Documentos oficiales del Gobierno de Campeche confirman que Hinojosa ocupa actualmente dicha responsabilidad.
Antes de incorporarse a Bienestar, Hinojosa estuvo relacionado con el sector cultural del estado y posteriormente asumió responsabilidades dentro de la administración estatal.
¿DEJARÁ SU CARGO PARA BUSCAR LA ALCALDÍA?
Tras el respaldo público de la gobernadora, se espera que Hinojosa defina los siguientes pasos dentro de Morena de cara al proceso de 2027.
Entre ellos estaría la posibilidad de separarse de su responsabilidad dentro del Gobierno de Campeche para concentrarse en los trabajos partidistas, aunque cualquier candidatura deberá pasar por los mecanismos internos correspondientes.
Por ahora, el anuncio de Sansores coloca a Esteban Hinojosa entre los nombres que comienzan a tomar relevancia en la carrera por la alcaldía de Campeche rumbo a 2027.