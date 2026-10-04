$!Layda Sansores destapa a Esteban Hinojosa rumbo a la alcaldía de Campeche

El proceso electoral de 2027 comienza a perfilar nuevos nombres en Campeche . La gobernadora Layda Sansores San Román expresó públicamente su respaldo a Esteban Hinojosa Rebolledo para buscar la alcaldía de Campeche por Morena.

Durante su habitual transmisión semanal, la mandataria presentó al funcionario como su “carta de oro” para competir por la presidencia municipal, actualmente encabezada por Biby Rabelo de la Torre.

Aunque el anuncio representa un respaldo político, Hinojosa todavía deberá cumplir con los procedimientos internos de Morena para buscar una eventual candidatura.

LAYDA SANSORES RESPALDA A ESTEBAN HINOJOSA

Sansores explicó que Hinojosa es uno de los perfiles que considera para encabezar el proyecto de Morena en la capital campechana.

Durante la presentación, la gobernadora destacó aspectos personales del funcionario y mencionó que escribe libros y practica levantamiento de pesas. También hizo referencia a sus actividades deportivas para describirlo como un perfil con distintas facetas.

El respaldo se da cuando comienzan a tomar forma las aspiraciones políticas rumbo a las elecciones de 2027, en las que se renovarán distintos cargos de elección popular en Campeche.