Acusa Layda Sansores traición de su sobrino al busca gubernatura de Campeche

Sin mencionar directamente que ella respalda al Alcalde de Ciudad del Carmen, Pablo Gutiérrez, para sucederla, la morenista aclaró que ella no “juega a dos caras”.

La Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, acusó a su sobrino Gerardo Sánchez de “traición”, al irse al PT para buscar la candidatura a la Gubernatura.

En su programa “El Martes del Jaguar”, afirmó que su “sobrinito” la sorprendió al registrarse el lunes como aspirante del PT para ganar la candidatura de la 4T a la Gubernatura de Campeche.

Detalló que cuando trabajaba con ella un día le soltó que quería ser Gobernador, pero ella lo tomó como un chiste, pero se le volvió una obsesión.

Entonces, criticó, decidió cambiarse de partido político de la noche a la mañana, por lo que eso habla de sus convicciones y valores.

“Es una ambición que se transforma, primero en chiste y luego en una obsesión. Y le vino como una obsesión para estar en las encuestas para ser candidato a Gobernador, porque él sí sabe cómo se gobierna Campeche.

“Siempre duele cualquier herida de los tuyos. La política son historias de héroes y de traidores. Eso siempre se da, pero cuando el puñal te lo clavan en tu casa, eso duele mucho. Me cuesta mucho trabajo comprenderlo”, apuntó.

Sansores confió en que en los próximos días “recapacite” y anteponga la unidad de la familia.

“Me siento muy desconcertada, me siento lastimada, pero, sobre todo, lo que no quiero es que se vayan a confundir los campechanos: yo no soy madrina ni patrocinadora de ninguna de esas acciones, que no me parecen éticas.

“No juego a dos caras. Soy muy directa en lo que digo, porque pueden decir: ‘mírala que astuta, por un lado promueve la unidad para que no haya encuesta y por otro lado está poniendo en otro partido a su sobrinito’”, aseguró.

Lamentó que el líder del PT, Alberto Anaya, haya dado luz verde a esa aspiración.

“Sepan que si se les acerca Gerardo que está mandado por mí, no me representa, no estoy de acuerdo. Yo sí creo en el movimiento de la 4T.

“Qué bueno si van a terminar como aliados, qué bueno que nos volvamos a caminar por el mismo sendero, pero que, por lo pronto, yo no estoy haciendo ninguna clase de doble juego ni jugar con dos barajas”, insistió.