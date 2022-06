Llaman a no caer en pánico por viruela símica

CDMX.- Luego de que se diera a conocer el segundo caso de viruela símica en México, especialistas coincidieron en que si bien existe riesgo de un brote en el país, no se debe caer en pánico, ya que primero se debe determinar si

los casos son importados o locales.

El doctor e infectólogo Alejandro Macías mencionó que aunque existe un riesgo sobre la viruela símica en el país, falta saber si el caso es importado o local.

“El riesgo existe; sin embargo, se tiene que determinar si el segundo caso se adquirió fuera de México o sería más preocupante que se hubiera adquirido en el país, de una fuente no conocida, lo que significaría que ya hay una transmisión local”, explicó.

Por su parte, el doctor Héctor Rossete dijo que siempre existirá un riesgo en poblaciones que no le dan importancia a situaciones pandémicas e indicó que esta enfermedad es prevenible, por lo que no se puede caer en pánico; se trata de un padecimiento que se autolimita.

“Siempre existirá riesgo en las poblaciones que no hacen caso sobre la situación y están condenadas a padecerlo. Son enfermedades totalmente prevenibles y es muy importante abundar desde ahí, el principal riesgo no lo sabemos aún, salvo lo que ya se conocía sobre la enfermedad, pero también debo decir que no es para causar pánico, es una enfermedad que se autolimita, no es tan letal ni tan grave, hasta el momento se sabe que no se contagia por asintomáticos ni presintomáticos”, detalló.