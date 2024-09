Llueven quejas contra Nubancos en redes sociales

Otro usuario de nombre, Diego AF, manifestó tener problemas técnicos con la aplicación móvil, pues su pago no se refleja; al igual que Lalo Rosales, quien aseguró haber aceptado el crédito y compartió una captura de pantalla de la app con la que demuestra no tener saldo.

Otra Fintech que enfrenta quejas es Plata Card , acusada de no ser clara en el cobro de sus comisiones . Marco Castro expresó su molestia por cargos de hasta 199 pesos + IVA diarios por hacer una transferencia.

Continuó hablando de estas entidades financieras, pero ahora con Nu, y que gracias a una buena estrategia de marketing han atraído clientes, pero que en realidad no cumplen lo que prometen.

Estas Fintechs y Sofipos, con sus agresivas estrategias de marketing, prometen beneficios atractivos como cero anualidad y cashback, captando la atención de quienes inician con tarjetas de crédito. Sin embargo, muchos usuarios descubren con el tiempo que estos beneficios no son tan reales y terminan afectando sus finanzas.

“Las cuentas digitales, las cuentas departamentales, los pagos de servicio como telefonía, todas estas sí te pueden dañar en buró de crédito, pero no necesariamente te lo mejoran. Los que mejoran tu buró siempre van a ser los bancos de piso” , aseveró.

Otro de los creadores de contenido que alerta a los usuarios sobre estos Nubancos es Pedro. En su canal de YouTube “Capital Financiero”, habló sobre la falsa publicidad de Plata Card, desmintió la oferta de meses sin intereses, explicando que Plata solo permite diferir compras con una comisión, no meses sin intereses como afirman.

“La primera publicidad con la que nos encontramos es que esta tarjeta de crédito asegura otorgar un límite de crédito de hasta 200 mil pesos y aquí ya tenemos nuestra primera publicidad que no es del todo cierta, ya que la mayoría de las personas que solicita esta tarjeta iniciará con una línea de crédito de alrededor de entre 2 mil y 4 mil pesos, muy lejos de los 200 mil pesos que promete. Esto sin importar el buen historial crediticio que tengas o si cuentas con otras tarjetas de crédito con líneas más altas, esto no importa, Plata Card te ofrecerá un límite de crédito de alrededor de 2 mil a 4 mil pesos”, confirmó.

En otra parte del video, Pedro comenta que actualmente la tarjeta Plata tiene convenios con algunos comercios para poder ofrecer meses sin intereses, lo que tampoco es cierto.

“En su página, Plata menciona que ofrece meses sin intereses en compras a partir de los 100 pesos, y aquí tenemos otra información que no es correcta. No son meses sin intereses, sino que esto es una opción que te otorga Plata para poder diferir tus compras a meses, pero ojo, al hacer esto, Plata te estará cobrando una comisión por diferir tus compras. Además, esta comisión es muy poco competitiva; de igual manera, no son meses sin intereses”, advirtió.