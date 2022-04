Lo vuelve a hacer: periodista Leonardo Schwebel pide a gritos justicia ante muerte de Debanhi

Nuevamente el periodista jalisciense Leonardo Schwebel da de qué hablar al exaltarse en plena transmisión de su espacio noticioso “El Pulso”, que se transmite en la redes sociales de Telediario Guadalajara.

En esta ocasión, el comunicador analiza la desaparición y muerte de la joven neoleonesa Debanhi Susana, de 18 años.

Schwebel dice que lo que está mal es el sistema de encontrar a los desaparecidos, que él ha vivido desde la ola de violaciones en la CDMX y con las muertas de Juárez y lo que ve que es una incompetencia total.

Enseguida el periodista, ya desesperado, grita: “¡Qué se tiene que hacer para que esto funcione! Hay que gritar como gritó el padre de la joven!” “¡Hay que decirlo de frente, o qué es lo que hay que hacer!”Porque si me quedo callado, si me aguanto a tanta estupidez que nos gobierna, entonces no va a pasar nada!”

Y continúa criticando la manera en la que se halló a Debanhi: “¡Mientras estoy buscando a una encuentro a otras, mientras veo acá, aquí está el maldito hoyo y no fueron capaces de verlo, obviamente esto no está claro, cómo van a clasificarlo, feminicidio no fue; homicidio, no fue; fue una contusión en el cráneo, trancazo pa’ que me entiendan, iba caminando y se cayó, así de fácil”, exclama”.

“¿Habrá alguien que lo entienda? Yo no. ¿Habrá alguien que lo explique? Nunca”, enfatiza Leonardo Schwebel.

“¡Qué desesperación vivir en un país donde las mujeres desaparecen, donde las mujeres están en peligro hasta para ir a una maldita fiesta, qué desesperación que no se haga nada, y lo peor es que hoy es noticia, mañana es escándalo y pasado mañana Debanhi va a ser un número más, como ya lo fue María Fernanda y los cientos de mujeres olvidadas”.