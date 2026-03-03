Lomelí compara los ‘veintes’ actuales con los de hace un siglo y advierte riesgos para la democracia

/ 3 marzo 2026
    Lomelí compara los ‘veintes’ actuales con los de hace un siglo y advierte riesgos para la democracia
    Indicó que “los populismos transforman el conflicto económico en cultural”. ESPECIAL
Carlos M.M.
Carlos M.M.

Planteó que el reto es evitar escenarios de deterioro institucional, en un contexto de polarización, desinformación y desigualdad

CDMX.- El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí, afirmó que los años 20 del presente siglo “parecen reflejar” el mismo periodo de hace 100 años, al considerar que existe una percepción de modernidad, pero también limitaciones que frenan la recuperación económica a nivel mundial.

Al establecer una analogía entre los años 20 del siglo XX y los actuales del siglo XXI, el rector señaló que hay similitudes en el plano político, económico y social, por lo que ambas décadas pueden verse, “para bien y para mal”, como espejos de la modernidad.

TE PUEDE INTERESAR: CONDUSEF emite alerta por suplantación de identidad de 7 financieras en enero de 2026

En ese marco, expresó que “esperemos que las lecciones de los dorados veinte nos sirvan para evitar los desenlaces funestos de los años 30 del siglo 20”, al referirse a los riesgos de repetir procesos que deriven en deterioro institucional y social.

Las afirmaciones se dieron durante la conferencia magistral titulada “Momentos perspectivas del desarrollo: de los felices veintes del siglo XX a los peligrosos veintes del siglo XXI”, después de la inauguración del 18 Diálogo México Social, que se realiza durante tres días en la Facultad de Economía.

TE PUEDE INTERESAR: Grupo armado dispara contra oficinas del Tribunal de Justicia en Coatzacoalcos, Veracruz

Entre los elementos que identificó como comunes, Lomelí destacó un “desencanto con la democracia” a nivel mundial, incluido México, así como la presencia de polarización, desinformación y desigualdad, factores que, sostuvo, erosionan la confianza en la vida democrática.

En su exposición, indicó que “los populismos transforman el conflicto económico en cultural”, al señalar que la disputa ya no se expresa sólo en términos de clases, sino también de nacionalismos e identidades culturales, y que se cuestiona a partidos y estructuras electorales por la existencia de “democracias vacías”.

Añadió que, en ese contexto, se está “en la antesala” de una discusión sobre una reforma electoral, y advirtió que no se conoce aún si dicho debate podría traducirse en un retroceso, al mencionar elecciones “sin pluralismo real” y el papel de la hegemonía del neoliberalismo en décadas recientes. Con información de La Jornada

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

