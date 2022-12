Los ciudadanos de Coahuila definirán candidato de Morena, no yo: AMLO

No obstante, recalcó que “nosotros no vamos a rescatar empresas, porque estamos rescatando al pueblo, no empresas, y antes había la mala costumbre de rescatar a las empresas y realmente se rescataba a los empresarios” , y por lo cual hubo empresas quebradas, pero con empresarios ricos.

Dijo que no participa en este tipo de procesos, pero, en referencia al subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja , quien es uno de los aspirantes, apuntó que “es un buen servidor público, pero no estoy yo involucrado en ese proceso. De él sí puedo hablar bien, es una gente trabajadora, con convicciones, honesta”, pero insistió que serán los ciudadanos de Coahuila los que definirán la candidatura.

Reiteró de que en su gobierno no se quiere que cierre ninguna empresa, “pero no vamos a estar destinando dinero de todo el pueblo para financiar ineficiencias y corruptelas, porque esta empresa no llevaban bien su administración, por ejemplo, le prestaba el avión a Moreira, pero no sólo un avión, tienen como cinco, diez aviones. Todos los políticos de Coahuila recibían apoyo de esta empresa”.

En tanto, tras el colapso del puente El Quelite, en Sinaloa, detalló que los recursos para la obra son de origen federal, pero que se transfirieron al estado con la intención de que se realizara lo antes posible.

Anunció que se hará una investigación y se iniciará de nuevo la obra, pero “desde luego se fincan responsabilidades”.

“Hubo una falla estructural y se desplomó la parte de construcción que llevaban sobre el puente, ya van a hacer el dictamen de qué fue lo que sucedió, qué fue lo que no se hizo bien”, indicó.

Dicho puente se dañó por los efectos del huracán Nora en agosto de 2021. Hasta su colapso llevaba un 70 por ciento en su rehabilitación con la intención de inaugurarse en enero.

Con información de La Jornada