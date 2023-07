Los corridos tumbados “no es música recomendable”, dice AMLO, pero no los prohibirá

“Pueden crear cualquier canción y cantarla y difundirla y hacer propaganda de esa música, no vamos a prohibir nada, pero tenemos también que informar de que no es esa música recomendable, la música que hace apología a la violencia, al lujo barato, mucho menos al consumo de drogas o a poner como ejemplo a narcotraficantes. No, no, si hay música muy buena para los jóvenes que no trata esos temas”, señaló.

Con información de El Universal