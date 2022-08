Madre del atacante de Salman Rushdie, repudia a su hijo y asegura que cambió después de un viaje al Medio Oriente

La madre del hombre de Nueva Jersey acusado de apuñalar a Salman Rushdie dice que su hijo era un solitario que vivía en un sótano, apenas trabajaba, nunca tuvo novia y cambió después de visitar el Medio Oriente.

Silvana Fardos, la madre del sospechoso Hadi Matar, de 24 años, agregó al Daily Mail que está repudiando a su hijo por su presunto crimen y espera que Rushdie se mejore.

Publicidad

“Lo siento por el señor Rushdie”, dijo Fardos.

En cuanto a su hijo, la madre agregó: “Como le dije al FBI, no me voy a molestar en volver a hablar con él”.

“Él es responsable de sus acciones”, dijo.

Publicidad

La madre dijo que nació musulmana pero que no es religiosa. Dijo que ni siquiera había oído hablar de Rushdie hasta que el famoso autor de “Versos satánicos” fue atacado en el oeste de Nueva York y el FBI comenzó a contactar a su familia.

Su hijo está acusado de atacar a Rushdie cuando el escritor estaba a punto de dar una conferencia, apuñalándolo en el cuello y el abdomen. El autor permanecía en estado crítico hasta el domingo pero se espera que se recupere, aunque podría perder un ojo.

Las fuentes le han dicho a The Post que el motivo de Matar parece estar motivado por la religión. En 1989, el ayatolá Ruhollah Khomeini de Irán emitió una fatua ordenando a los musulmanes que mataran a Rushdie después de alegar que los “versos satánicos” se burlaban de la religión.

Publicidad

“No empujé a mis hijos a la religión ni obligué a nada a mi hijo”, dijo Fardos al Mail. “No conozco a nadie en Irán, toda mi familia está aquí. Estoy viviendo una vida sencilla como madre soltera, tratando de mantener un techo sobre nuestras cabezas y comida en la mesa para mis hijos”.

Pero Fardos, que también tiene gemelos de 14 años, dijo que su hijo mayor se volvió más religioso a medida que crecía.

Señaló que el comportamiento de su hijo cambió particularmente en 2018 después de que regresó de un viaje al Líbano, su país de origen, donde estaba visitando a su padre.

Publicidad

“Esperaba que volviera motivado, que terminara la escuela, que obtuviera su título y un trabajo. Pero en lugar de eso, se encerró en el sótano”, dijo la madre. “Había cambiado mucho, no me dijo nada ni a mí ni a sus hermanas durante meses.

“No podría contarte mucho sobre su vida después de eso porque me ha aislado desde 2018. Si me acerco a él, a veces me dice hola, a veces simplemente me ignora y se aleja.

“Una vez discutió conmigo y me preguntó por qué lo alentaba a estudiar en lugar de centrarse en la religión. Estaba enojado porque no lo introduje al Islam desde una edad temprana”, dijo.

Publicidad

Matar a menudo dormía todo el día y pasaba las noches frente a la computadora en el sótano de su casa, al que le prohibió la entrada a su madre, dijo Fardos.

TE PUEDE INTERESAR: Delincuencia recluta a operadores expertos y se infiltra en la industria del autotransporte para robos en carretera

Ella dijo que él nunca había trabajado antes hace unos meses, cuando consiguió un trabajo en Marshalls, aunque no está claro si estaba empleado allí en el momento del ataque.

Publicidad

“A decir verdad, nunca antes había oído hablar de este escritor”, dijo Fardos sobre Rushdie. “Nunca leí ninguno de sus libros, no sabía que existiera un escritor así. No tengo conocimiento de que mi hijo haya leído su libro”.

Matar se declaró inocente de los cargos de intento de asesinato y asalto en relación con el impactante ataque público en The Chautauqua Institute, un centro de retiro y educación sin fines de lucro.

“No puedo comentar sobre ningún otro asunto o discusión que haya tenido con el Sr. Matar ya que se trata de información confidencial y privilegiada”, dijo su abogado, Nathaniel Barone, a The Post en un comunicado. “Esperamos con ansias la Audiencia Preliminar programada para el 19 de agosto de 2022 y tener la oportunidad de ejercer agresivamente los derechos constitucionales del Sr. Matar”.

Publicidad

Matar se encuentra actualmente en la cárcel sin derecho a fianza.

A pesar de sus problemas, afirmó su madre, “todos amaban” a su hijo.

“Simplemente no puedo creer que fuera capaz de hacer algo como esto”, dijo la madre, quien no devolvió las llamadas de The Post para hacer comentarios.

Publicidad

Dijo que espera que Rushdie se recupere.