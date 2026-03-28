Madres buscadoras rechazan informe federal y exigen metodología abierta sobre desaparecidos

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/ 28 marzo 2026
    Madres buscadoras rechazan informe federal y exigen metodología abierta sobre desaparecidos
    Pidieron participación real en mesas técnicas permanentes y que no se deje de buscar a nadie por no contar con denuncia formal. ESPECIAL
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por El Universal

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En un acto en CDMX, exigieron explicar la metodología, corregir datos insuficientes y garantizar búsquedas aun sin carpeta de investigación

CDMX.- Colectivos de familiares de personas desaparecidas y madres buscadoras independientes rechazaron el informe presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia matutina, en el que señaló que el gobierno federal solo cuenta con datos suficientes de 43 mil 128 personas para realizar su búsqueda, pese a que se contabilizan más de 132 mil desapariciones en el país.

En un pronunciamiento público, las activistas afirmaron que la cifra difundida “no” refleja la dimensión del problema y acusaron que reducir el universo de registros “es un retroceso” y “una segunda desaparición”, al tiempo que insistieron en que “nos faltan más de 133 mil, más la cifra negra”.

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Durante la colocación del Muro de la Memoria para la Verdad y la Justicia en el Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas (CAIBP), en la Ciudad de México, se manifestaron contra la reinterpretación de cifras atribuida al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) y a la Base Nacional de Carpetas de Investigación.

Las buscadoras señalaron que el informe oficial intenta priorizar únicamente los casos con carpeta de investigación, aunque, afirmaron, muchas familias no denuncian por miedo y desconfianza hacia autoridades e instituciones estatales. En ese contexto, la madre buscadora Jacqueline Palmeros sostuvo que el propio reporte reconoce solo 3 mil 869 carpetas abiertas, lo que, dijo, evidencia los obstáculos para denunciar.

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También acusaron que, frente a más de 46 mil registros con datos insuficientes, el gobierno no anunció acciones para subsanar información ni activar búsquedas, y subrayaron que las deficiencias del registro corresponden a la responsabilidad de las autoridades desde la creación del padrón nacional.

Daniela González Ramos, quien busca a su hijo Axel Daniel González Ramos, rechazó el mensaje oficial sobre que 96% de las personas localizadas no fueron víctimas de un delito y sostuvo que, sin transparencia en los datos, esa afirmación “solo sirve para alimentar el estigma” de que las personas se ausentaron por voluntad propia.

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Las organizaciones exigieron una metodología abierta y pública que detalle cómo se construyeron las cifras y cómo se corregirán errores, además de explicar por qué hay pocas carpetas de investigación en relación con el total de registros. También pidieron participación real en mesas técnicas permanentes y que no se deje de buscar a nadie por no contar con denuncia formal.

En el cierre del acto, Palmeros acusó que el informe se presentó un día antes de la inauguración del Estadio Banorte, que albergará la Copa Mundial de Futbol y el partido amistoso entre Portugal y México programado para este sábado 28 de marzo, y reprochó que la atención pública se centre en ese evento mientras las familias continúan buscando.

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