Congreso de CDMX aprueba elevar a 15 años la edad para el delito de estupro

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México
/ 28 marzo 2026
    Congreso de CDMX aprueba elevar a 15 años la edad para el delito de estupro
    El Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas al Código Penal para ampliar la protección a menores y sancionar el estupro con hasta cinco años de prisión. Congreso de la Ciudad de México

El Congreso capitalino aprobó reformas al Código Penal para elevar de 12 a 15 años la edad de víctimas del estupro y fijar penas de hasta cinco años.

El Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad, con 45 votos a favor, reformas al Código Penal capitalino para elevar la edad de las víctimas del delito de estupro, pasando de 12 a 15 años. La modificación también establece que este delito será sancionado con penas que van de uno a cinco años de prisión.

La propuesta fue presentada ante el pleno como parte del dictamen elaborado por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.

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DICTAMEN BUSCA PROTEGER EL DESARROLLO DE LOS MENORES

Al fundamentar el dictamen, la diputada Yuriri Ayala Zúñiga señaló que la medida busca privilegiar el interés superior de la niñez y proteger el desarrollo psicosexual de menores y adolescentes.

La legisladora explicó que el delito de estupro se diferencia del abuso sexual, al referirse a personas que pueden otorgar consentimiento, aunque su capacidad de decisión aún se encuentra en formación.

“El delito de estupro suele confundirse con el abuso sexual. La diferencia principal es que el estupro se comete en contra de personas que ya pueden dar su consentimiento sexual, que generalmente es entre los 12 y 16 años, mientras que el abuso infantil se refiere a conductas cometidas contra menores que aún no tienen esa edad”, señaló.

ESTOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL SUFRIRÁN CAMBIOS

El pleno legislativo aprobó modificar el primer párrafo del artículo 180; el segundo párrafo del artículo 181, y el primer párrafo del artículo 181 Bis. Asimismo, se modificó la denominación del Capítulo VI del Título Quinto del Código Penal capitalino, relativo a los delitos contra la libertad y la seguridad sexuales y el normal desarrollo psicosexual.

Estas reformas forman parte de ajustes normativos para actualizar la legislación local en materia de protección a menores de edad.

El dictamen se integró con cuatro iniciativas presentadas por las diputadas Valentina Valia Batres Guadarrama, Elizabeth Mateos Hernández y la propia Yuriri Ayala Zúñiga, del grupo parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional, así como por la diputada Laura Alejandra Álvarez Soto, del Partido Acción Nacional.

8 DE CADA 10 AGRESIONES CONTRA MENORES SON REALIZADAS POR FAMILIARES O PERSONAS CERCANAS

Durante la discusión, Elizabeth Mateos Hernández señaló que en México ocho de cada diez agresiones sexuales contra menores provienen de familiares o personas cercanas, y que cuatro de cada diez víctimas tienen menos de 15 años. Con base en estas cifras, la legisladora solicitó actualizar el tipo penal e incrementar las sanciones relacionadas con abusos sexuales.

En su intervención, Valentina Valia Batres Guadarrama indicó que la relevancia de la reforma está vinculada con el acceso a la justicia para adolescentes, al ampliar el rango de protección. Añadió que el dictamen responde a recomendaciones vinculantes para el Estado mexicano y a normatividad internacional en la materia.

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RESERVA TAMBIÉN FUE APROBADA DURANTE LA DISCUSIÓN

Como parte del análisis del dictamen, el pleno también aprobó una reserva presentada por el diputado Alberto Martínez Urincho a los artículos tercero y cuarto transitorios.

La modificación precisa que los procedimientos penales iniciados antes de la entrada en vigor del decreto continuarán su trámite conforme a las disposiciones vigentes al momento de su inicio.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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