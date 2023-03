Maestra renunció a su plaza por bajo salario, ‘con vocación no mantengo a mi familia’

Sinaloa. La vocación por lo que estudiamos y a lo que nos dedicamos en el futuro es un valor importante para hacer menos pesada la labor diaria, sin embargo, en ocasiones esto no es suficiente para enfrentar la vida.

Tal como le sucedió a Diana Clarissa, una maestra de Sinaloa que renunció a su trabajo porque no ganaba lo suficiente para darle de comer a su familia.

Diana narró, a través de TikTok y Facebook, que tras haber recibido un permiso de seis meses esperaba regresar a impartir clase, por lo que ella llamó “amor al arte y a los niños”.

Sin embargo, esto no ocurrió y decidió tramitar su renuncia en las oficinas de la Secretaría de Educación Pública.

Algunos usuarios la felicitaron por la decisión y porque dejó de un lado su vocación, a lo que ella respondió:

“No es el problema, mi vocación, mi vocación siempre ha estado firme. El problema es que con vocación yo no mantengo a mi familia. Con vocación no pago las facturas ni los recibos. Desgraciadamente, cuando tenemos familia nos damos cuenta de que un salario de docente no alcanza”.