Magistrada denuncia que fue ‘silenciada’ en foro sobre la reforma judicial

María Emilia Molina, magistrada de circuito y presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, denunció que fue ‘silenciada‘ en el primero foro de los ‘Diálogos Nacionales para la Reforma al Poder Judicial’ realizados en la Cámara de Diputados.

Molina de la Puente señaló en X que fue invitada para participar el jueves pasado en el diálogo abierto, sin embargo, fue cancelada para dar paso al ministro en retiro Arturo Zaldívar.

“La voz de las mujeres incomoda y es sistemáticamente silenciada. Fui invitada para participar como presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, en el foro para la reforma judicial en la Cámara de Diputados.

“Mi participación era la última del orden del día. No solo se alteró el orden, si no que no se me permitió participar. Sin embargo, nunca nos han callado, ni lo harán”, afirmó la magistrada.