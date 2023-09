Malú Micher fue golpeada por policía de CDMX, acusa Marcelo Ebrard

A través de sus redes sociales, el aspirante presidencial de Morena, Marcelo Ebrard, acusó que su representante, Malú Micher, fue golpeada por la policía de la Ciudad de México; este señalamiento se une a las diversas quejas que el ex canciller ha levantado durante la etapa final del proceso interno.

“Malú Micher fue golpeada por la policía de la Ciudad de México solo por querer pasar a acreditar a nuestra representación en el conteo. ¡Ella es orgullo de nuestro movimiento!”, alegó.

Asimismo, indicó que: “Repudiamos el uso de la fuerza en su contra, jamás pensé vivir algo así en mi propio partido”. Luego, publicó un video donde su equipo es “excluido por la fuerza”, donde se observa a Micher intentando ingresar al World Trade Center, donde se llevó a cabo el conteo.

”Yo tengo los gafetes, sin gafete no puedo entrar. No me dejaron entrar”, dice la representante de Ebrard. “No nos dejaron pasar, qué lamentable”, argumentó.

Fue alrededor de las 14:00 horas que se avistaron diversos jaloneos y golpes en las puertas del WTC, en Ciudad de México, donde Malú Micher fue acompañada por el diputado Emmanuel Reyes, Carlos Candeleria y un par de representantes más de Ebrard.

Momentos después, el ex canciller aseveró que no asistiría al evento de Morena, tampoco su equipo, donde se dará a conocer a la “corcholata” ganadora del proceso interno, debido a que se les impidió estar presentes en el conteo de las boletas.

“Imagínense, nada más solo por proponer nosotros, que debe reponerse el procedimiento por las graves inconsistencias que hay en todo el proceso, pero sobre todo en las urnas. Pedimos que hubiera boletas para eso, ahora resulta que la respuesta es la policía, cada ya se parecen más al PRI”, aseveró.