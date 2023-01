Martha Rodríguez Ortiz, asesora de tesis de Yasmín Esquivel, dirigió 8 trabajos idénticos

Por otro lado, señala que el caso de Yasmín Esquivel no les compete , pues se presentó el trabajo a través de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, sin embargo, sí les interesa que Rodríguez Ortiz no vuelva a impartir clases .

“Es el único procedimiento que podemos revisar en la Facultad de Derecho, lo que no queremos, podría regresar si no alteramos ese concurso de oposición. Con la Facultad de Derecho terminaría el ciclo absolutamente, no volvería a impartir clase nunca más”, concluyó.

