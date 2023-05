Más de 100 ex funcionarios de Trump respaldarán a DeSantis en 2024

Más de 100 exfuncionarios de la administración Trump han iniciado un grupo para apoyar la candidatura esperada a la Casa Blanca para 2024 del gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, según un informe.

Los miembros de la llamada “Alianza de Ocho Años” argumentan que DeSantis es un “ganador probado” que “hace lo que dice”, basándose en su historial como gobernador del Estado del Sol.

La nueva coalición también respalda a DeSantis porque sienten que es un candidato fuerte para cumplir dos mandatos en la Casa Blanca, según un informe de Fox News el lunes.

Los miembros le dijeron al medio de comunicación que quieren evitar que su exjefe, el expresidente Donald Trump, “se convierta inmediatamente en un presidente cojo” en caso de que gane una carrera de 2024 contra el presidente Biden.

El informe nombra al ex Fiscal General Adjunto interino Jesse Panuccio, ex Asistente Especial del Secretario de Defensa Will Bushman, ex Consejero del Secretario y Enlace con la Casa Blanca en el Departamento de Trabajo Pedro Allende, ex Consejero Principal y Asesor Principal del Secretario de Comercio James Uthmeier y el Consejero General Adjunto Principal del Departamento de Comercio David Dewhirst como algunos de los miembros de la “Alianza de Ocho Años”.

No se ha revelado una lista completa de los exfuncionarios de la administración Trump que respaldarán a DeSantis.

Las fuentes le dijeron a Fox News que los veteranos de la administración Trump están “orgullosos” de su trabajo para el presidente número 45 y no buscan dispararle, pero ahora están “de todo corazón” apoyando a DeSantis.

Se espera que DeSantis presente la documentación requerida ante la Comisión Federal de Elecciones e ingrese oficialmente a la carrera por la presidencia esta semana, estableciendo un enfrentamiento muy esperado con Trump.

Trump lidera a DeSantis por dos dígitos en la mayoría de las encuestas primarias del Partido Republicano de 2024, pero algunas encuestas recientes muestran que en enfrentamientos directos contra Biden, el gobernador de Florida gana, mientras que Trump perdería.

Si se postula, DeSantis se uniría a un campo republicano de 2024 que incluye a Trump, el ex embajador de la ONU y gobernador de Carolina del Sur Nikki Haley, el senador Tim Scott (R-SC), el empresario Vivek Ramaswamy, el ex gobernador de Arkansas Asa Hutchinson y el conservador El presentador de programas de radio Larry Elder.