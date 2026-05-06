Más de 100 incendios forestales arrasan miles de hectáreas en Hidalgo

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    Más de 100 incendios forestales arrasan miles de hectáreas en Hidalgo
    Hidalgo enfrenta una temporada crítica de incendios forestales durante 2026. Foto: Cuartoscuro - Omar Martínez Noyola

Autoridades estatales reportan más de 100 siniestros y cerca de 3 mil hectáreas afectadas, mientras brigadas mantienen operativos activos en distintas regiones.

La temporada de incendios forestales continúa generando afectaciones importantes en Hidalgo. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales estatal, durante lo que va de 2026 se han registrado 111 incendios forestales, una cifra que refleja la presión ambiental que enfrenta la entidad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/controlan-al-100-incendio-forestal-en-dr-arroyo-nuevo-leon-tras-dos-dias-de-labores-CF19586510

Más de 2 mil hectáreas afectadas en Hidalgo

Las autoridades informaron que la superficie dañada asciende a aproximadamente 2 mil 849.24 hectáreas, principalmente en zonas boscosas y áreas con vegetación seca.

Este panorama ha encendido las alertas entre corporaciones de emergencia y autoridades ambientales, especialmente porque varios municipios mantienen condiciones climáticas que favorecen la propagación del fuego.

Las altas temperaturas, la baja humedad y los fuertes vientos han complicado las labores de contención en distintas regiones del estado.

¿Qué está provocando los incendios forestales?

Entre las principales causas detectadas por las autoridades se encuentran las quemas agrícolas no controladas, una práctica que cada año representa uno de los mayores riesgos para las áreas forestales.

A esto se suman otros factores que incrementan el peligro:

- Temperaturas elevadas

- Sequía y vegetación seca

- Falta de humedad en zonas boscosas

- Vientos que aceleran la propagación del fuego

Especialistas han advertido que estas condiciones pueden provocar que un incendio se extienda rápidamente y afecte ecosistemas completos en cuestión de horas.

Brigadas mantienen operativos activos

Ante el incremento de incendios forestales, brigadas de combate continúan desplegadas en diferentes puntos de Hidalgo. Los trabajos se realizan de manera coordinada entre cuerpos de protección civil, autoridades ambientales y corporaciones de emergencia.

Prioridad: contener y liquidar el fuego

El objetivo principal de los operativos es evitar que los incendios alcancen zonas habitadas o provoquen daños mayores en áreas naturales protegidas.

Además de combatir el fuego, las brigadas realizan monitoreos constantes para detectar nuevos puntos de riesgo y responder con rapidez ante cualquier reporte ciudadano.

Autoridades llaman a prevenir nuevos incendios

Frente al escenario actual, el Gobierno de Hidalgo reiteró el llamado a la población para evitar cualquier actividad que implique el uso de fuego en áreas forestales o cercanas a vegetación seca.

Las autoridades pidieron especialmente:

- No realizar quemas agrícolas sin control

- Evitar fogatas en zonas naturales

- No arrojar colillas de cigarro

- Reportar inmediatamente humo o fuego

La participación ciudadana es considerada clave para reducir riesgos y evitar que continúe aumentando la superficie afectada.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/inicia-temporada-de-incendios-coahuila-registra-18-siniestros-DH19780560

Un reto ambiental para Hidalgo en 2026

El incremento de incendios forestales en Hidalgo refleja uno de los desafíos ambientales más importantes del año. Más allá del daño inmediato, estos siniestros afectan ecosistemas, calidad del aire, fauna y recursos naturales esenciales para las comunidades.

Con más de 100 incendios registrados y miles de hectáreas dañadas, las autoridades mantienen vigilancia permanente mientras continúa la temporada de calor. El llamado sigue siendo claro: prevenir y reportar a tiempo puede marcar la diferencia para evitar nuevas emergencias forestales.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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