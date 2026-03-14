Controlan al 100% incendio forestal en Dr Arroyo, Nuevo León, tras dos días de labores

MONTERREY, NL.- Luego de dos días de labores fue controlado en un 100% y tiene una liquidación del 98% el incendio forestal registrado en Doctor Arroyo, Nuevo León, este sábado. Protección Civil del estado estableció que el fuego se originó en Camino San Juan de la Cruz y Carretera a las Giertas de Quiroga, en San Juan de la Cruz.

TE PUEDE INTERESAR: Sujetos provocaron incendio que afectó a varios negocios, en Saltillo El incendio fue reportado el 12 de marzo y alcanzó a consumir 15 hectáreas de lechugilla y matorral bajo. Por tierra se trabajó con una fuerza aproximada de 35 elementos de las distintas dependencias y se usó herramienta manual y bolsas aspersoras.

Por aire se utilizó el helicóptero Kilo de PCNL el cual realizó descargas directas sobre el área siniestrada. Alrededor de las 15:00 horas de este sábado el personal combatiente informó que ya no había ningun punto caliente en el área por lo que se procedió a la extracción del personal por vía aérea. TE PUEDE INTERESAR: Arde casa abandonada en Saltillo; presuntamente la usan para consumir sustancias Durante el siniestro no se registraron personas lesionadas ni hubo evacuaciones.

Entre el personal que acudió están elementos de la Brigada Fénix de PCNL, Helicóptero KILO de la misma dependencia, Protección Civil de Doctor Arroyo, la Comisión Nacional Forestal y CRUM.

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