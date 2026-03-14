Controlan al 100% incendio forestal en Dr Arroyo, Nuevo León, tras dos días de labores

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México
/ 14 marzo 2026
    Controlan al 100% incendio forestal en Dr Arroyo, Nuevo León, tras dos días de labores
    Luego de dos días de labores fue controlado en un 100% y tiene una liquidación del 98% el incendio forestal registrado en Doctor Arroyo, Nuevo León, este sábado. CORTESÍA
    Controlan al 100% incendio forestal en Dr Arroyo, Nuevo León, tras dos días de labores
    Luego de dos días de labores fue controlado en un 100% y tiene una liquidación del 98% el incendio forestal registrado en Doctor Arroyo, Nuevo León, este sábado. CORTESÍA
    Controlan al 100% incendio forestal en Dr Arroyo, Nuevo León, tras dos días de labores
    Luego de dos días de labores fue controlado en un 100% y tiene una liquidación del 98% el incendio forestal registrado en Doctor Arroyo, Nuevo León, este sábado. CORTESÍA
    Controlan al 100% incendio forestal en Dr Arroyo, Nuevo León, tras dos días de labores
    Luego de dos días de labores fue controlado en un 100% y tiene una liquidación del 98% el incendio forestal registrado en Doctor Arroyo, Nuevo León, este sábado. CORTESÍA

El incendio forestal fue reportado hace dos días fue controlado en un 100% y tiene una liquidación del 98%

MONTERREY, NL.- Luego de dos días de labores fue controlado en un 100% y tiene una liquidación del 98% el incendio forestal registrado en Doctor Arroyo, Nuevo León, este sábado.

Protección Civil del estado estableció que el fuego se originó en Camino San Juan de la Cruz y Carretera a las Giertas de Quiroga, en San Juan de la Cruz.

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El incendio fue reportado el 12 de marzo y alcanzó a consumir 15 hectáreas de lechugilla y matorral bajo.

Por tierra se trabajó con una fuerza aproximada de 35 elementos de las distintas dependencias y se usó herramienta manual y bolsas aspersoras.

Por aire se utilizó el helicóptero Kilo de PCNL el cual realizó descargas directas sobre el área siniestrada.

Alrededor de las 15:00 horas de este sábado el personal combatiente informó que ya no había ningun punto caliente en el área por lo que se procedió a la extracción del personal por vía aérea.

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Durante el siniestro no se registraron personas lesionadas ni hubo evacuaciones.

Entre el personal que acudió están elementos de la Brigada Fénix de PCNL, Helicóptero KILO de la misma dependencia, Protección Civil de Doctor Arroyo, la Comisión Nacional Forestal y CRUM.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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