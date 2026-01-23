Más de 402 mil defunciones en seis meses; corazón y diabetes lideran reporte del Inegi

CDMX.- En el primer semestre de 2025 se registraron 402 mil 320 defunciones en el país, y las principales causas fueron las enfermedades del corazón, con 95 mil 935, seguidas de diabetes mellitus, con 56 mil 541, y tumores malignos, con 47 mil 121, de acuerdo con cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Inegi reportó que el total preliminar de defunciones de enero a junio de 2025 representó un decremento de 18 mil 137 muertes respecto del mismo periodo de 2024; del total, 384 mil 715 ocurrieron en 2025 y el resto correspondió a años anteriores.

En su reporte, el instituto indicó que la información proviene de 4 mil 537 fuentes informantes y que, para integrar la estadística definitiva —prevista para noviembre de 2026—, realizará un proceso de confronta con la Secretaría de Salud en grupos específicos de defunciones, entre ellas maternas, de menores de cinco años, por agresiones y por causas sujetas a vigilancia epidemiológica.

Como antecedente, en las Estadísticas de Defunciones Registradas de 2024 el Inegi también ubicó a las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y los tumores malignos como las tres primeras causas a nivel nacional; en ese año preliminarmente se reportaron 192 mil 563 muertes por enfermedades del corazón, 112 mil 641 por diabetes mellitus y 95 mil 237 por tumores malignos.

Tras la difusión del corte de enero-junio de 2025, el desglose por sexo mostró diferencias a partir de la cuarta posición: en mujeres, además de influenza y neumonía (9 mil 188), aparecen enfermedades cerebrovasculares (8 mil 169) y, más adelante, insuficiencia renal (3 mil 863) y septicemia (2 mil 032); en hombres, destacan accidentes (14 mil 942) y agresiones (homicidios) (12 mil 781) dentro de sus principales causas.

El documento precisa que se trata de información preliminar y que el total incluye 259 casos en los que no se especificó el sexo de la persona, además de que la selección de causas se realiza con criterios definidos por el propio programa estadístico.

En el panorama general del primer semestre, además de las tres primeras causas, el total preliminar incorpora influenza y neumonía (20 mil 097), enfermedades del hígado (19 mil 517), accidentes (19 mil 292), enfermedades cerebrovasculares (17 mil 199), agresiones u homicidios (14 mil 488), enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (10 mil 202) e insuficiencia renal (8 mil 780). Con información de Excélsior