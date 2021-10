‘¡Me están asaltando!’, neurocirujano fue asesinado mientras hablaba por teléfono con su mamá

Tras un mes de haber ocurrido el asesinato del neurocirujano José Raúl Guerra Mora, quien falleció en su auto al ser baleado en 16 ocasiones por al parecer un par de motociclistas, aún no se esclarece el crimen ni el móvil.

El neurocirujano quien circulaba en un automóvil BMW sobre la avenida División del Norte, a la altura de la calle Árbol de Fuego, en la alcaldía Coyoacán fue alcanzado por una motocicleta con dos sujetos a bordo quienes presuntamente atacaron al médico, privándolo de la vida.

Ambos sujetos, jóvenes de 25 y 28 años fueron detenidos cayeron en constantes contradicciones y se tornaron visiblemente nerviosos, por lo que ambos fueron detenidos y tras una revisión preventiva, se les hallaron 25 dosis de aparente droga para posteriormente ser trasladados ante el agente del Ministerio Público.

Los detenidos fueron identificados como Eduardo ‘N’ y Cristian ‘N’, quienes fueron vinculados a proceso por un juez de control, pero con su proceso en libertad.

Jessica Frías Guillén, esposa del médico, dijo que mientras manejaba su esposo hablaba con su madre y alcanzó a decir ¡Me están asaltando!.

Jessica contó que por la mañana alcanzó a despedirse de sus esposo, con el cual llevaba seis meses de matrimonio.

“Yo lo único que decía era por favor, que esté vivo; por favor, que esté vivo, porque yo decía si no se llevaron su carro y si su celular sigue sonando, entonces algo está mal. ¿Qué se llevaron? Me marcó un amigo y me dijo que Raúl ya había fallecido. No lo podía creer porque yo lo acababa de ver, yo acababa de desayunar con él y le había dicho que lo amaba mucho”, dijo conteniendo el llanto.