Analiza Corte avalar que fiscalías realicen aseguramientos sin la orden de un juez

CDMX.- La Corte podría autorizar este lunes a las fiscalías brincarse el control de jueces para asegurar toda clase de bienes relacionados o derivados de un delito. De ser aprobada la jurisprudencia, sólo el aseguramiento de vehículos y la declaración de abandono de bienes no reclamados estarían sujetos a la decisión de un juez. TE PUEDE INTERESAR: Laynez advierte ‘piedrota’ para Sheinbaum: reforma judicial genera incertidumbre La ministra María Estela Ríos, quien fue Consejera Jurídica del presidente Andrés Manuel López Obrador, considera en su proyecto que el aseguramiento es una técnica de investigación y medida precautoria que sólo provoca afectaciones provisionales, pues los bienes pueden ser devueltos si no se prueba relación con un delito. La medida beneficiaría a la FGR y a todas las fiscalías estatales, muchas de las cuales son señaladas de actuar a las órdenes de los gobernadores, aún cuando la legislación dicta que deben ser autónomas.

“El aseguramiento de bienes en términos del artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), no requiere control judicial previo por parte del Juez y, por tanto, puede decretarse por el Ministerio Público (con auxilio de la policía, de ser necesario) durante el curso de una investigación penal”, dice la propuesta. Por tratarse de una contradicción de criterios, basta el voto de cinco Ministros para aprobar la jurisprudencia obligatoria. TE PUEDE INTERESAR: Arranca nueva época del Poder Judicial federal... con 50% de ‘improvisados’ En 2018, la anterior integración de la Corte sostuvo la postura contraria, al establecer que “la intervención de los jueces de control en la autorización de las técnicas de investigación es la regla”, pero Ríos propone abandonar ese criterio.