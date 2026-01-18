Sheinbaum niega reportes de vuelos militares de EU sobre México tras alerta de la FAA

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que no se tiene reporte de vuelos militares de Estados Unidos sobre México, al ser cuestionada sobre versiones de operaciones aéreas vinculadas con ese país.

Antes de encabezar en San Miguel de Allende el Plan de Justicia de los Pueblos Chichimeca y Otomí del Noreste de Guanajuato y del Semidesierto de Querétaro, la mandataria precisó que, “en territorio nacional, no”.

A pregunta expresa sobre si ya habían ocurrido vuelos de Estados Unidos en México, Sheinbaum respondió: “Ya en la mañanera allá nos vemos”, sin ampliar en ese momento sobre el tema.

El intercambio ocurrió luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) advirtió a aerolíneas estadounidenses que “tengan precaución” al volar sobre México y partes de América Central y del Sur, debido a actividad militar y posible interferencia con los sistemas de navegación.

La FAA indicó que la alerta corresponde a una “situación potencialmente peligrosa” en áreas sobre el agua en el océano Pacífico y el golfo de California dentro de la región de información de vuelo de México.

En una notificación, la autoridad estadounidense señaló que “se recomienda a los operadores de EU extremar precauciones al operar en las áreas sobre aguas abiertas del océano Pacífico y el Golfo de California dentro de la Región de Información de Vuelo de México (MMFR), debido a actividades militares e interferencias GNSS”.

La misma comunicación añadió que existen “riesgos potenciales para las aeronaves a todas las altitudes”, incluidos el sobrevuelo y las fases de llegada y salida, en el contexto de la advertencia emitida a operadores. Con información de El Universal