Una vez terminado el proceso, los hombres le ponen los alimentos típicos de Corea, con lo que logran una mezcla muy particular.

USUARIOS RECONOCEN TALENTO PARA HACER TORTILLAS

En respuesta, los usuarios de TikTok destacaron el talento e ingenio de los jóvenes para hacer sus propias tortillas en el momento.

TE PUEDE INTERESAR: ‘El Compayito’ asegura que papá de Debanhi pide ‘un porcentaje de sus shows’ a Platanito

“No sabe igual la comida sin ellas”, “Con tortilla porque si no no me lleno”, “Muy amable de su parte dejarlos hacer tortillas”, comentaron los internautas.