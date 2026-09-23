México atrae industria, pero necesita fortalecer la infraestructura que mueve sus mercancías

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    México atrae industria, pero necesita fortalecer la infraestructura que mueve sus mercancías
    La actividad industrial demanda infraestructura logística suficiente para conectar las zonas productivas de México con los mercados nacionales e internacionales. CORTESÍA

El crecimiento de los flujos comerciales vuelve a poner en el centro de la conversación laimportancia de carreteras, puertos y cadenas logísticas eficientes para aprovechar la llegada denuevas inversiones

México continúa consolidándose como un importante centro de producción y comercio en Norteamérica, pero el crecimiento industrial también trae consigo un desafío: contar con infraestructura suficiente para mover todo lo que el País produce, importa y exporta.

Un reporte reciente del mercado logístico mexicano, con información al 17 de septiembre, muestra algunas de esas presiones.

Uno de los casos más visibles está en Manzanillo, uno de los principales puertos comerciales del país. Entre enero y agosto habría movilizado alrededor de 2.82 millones de TEU, con un crecimiento aproximado de 11% frente al mismo periodo anterior.

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El reto no necesariamente está dentro del puerto. El reporte identifica presiones en la conexión terrestre del corredor Manzanillo-Guadalajara, donde distintas obras y afectaciones han generado retrasos estimados de entre tres y ocho horas.

Es una situación que ejemplifica un reto mucho más amplio para México: una cadena logística es tan eficiente como cada uno de sus componentes.

LA INVERSIÓN NECESITA INFRAESTRUCTURA

Una nueva planta industrial puede generar empleos y actividad económica, pero para funcionar necesita mucho más que sus propias instalaciones.

Carreteras, ferrocarriles, puertos, almacenamiento, energía, transporte y servicios logísticos forman parte del ecosistema que permite que una inversión produzca y compita.

Por eso, conforme México incrementa su actividad industrial, también aumenta la importancia de invertir en la infraestructura que conecta a las regiones productivas con sus mercados.

El mismo reporte muestra además presiones recientes sobre las rutas marítimas entre Asia y México. El indicador EAX correspondiente a agosto registró un aumento mensual de 21.4% en el costo por contenedor de 40 pies.

Son movimientos que recuerdan que la competitividad no depende únicamente de cuánto puede producir un país, sino también de qué tan rápido, confiable y competitivo puede mover lo que produce.

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PUERTOS Y CORREDORES COMO MOTORES REGIONALES

Para las regiones industriales de México, contar con infraestructura logística puede convertirse en una ventaja capaz de atraer nuevas actividades económicas.

Los puertos, en particular, pueden funcionar como puntos alrededor de los cuales se desarrollan corredores industriales, empresas proveedoras, transporte, almacenamiento, servicios especializados y nuevos empleos.

El reto para México será conseguir que el crecimiento de su capacidad productiva avance acompañado de infraestructura suficiente.

Porque atraer una inversión es solamente una parte de la ecuación. Lograr que esa inversión pueda producir, conectarse con proveedores y llevar sus productos de manera eficiente al resto del país y del mundo es lo que termina convirtiéndola en competitividad.

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Mariana Paz

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Periodista, amante de las letras y todo lo que tenga que ver con la noticia. Pet Friendly y feminista. Amo leer y el cine de autor.

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