Sedena genera 88 mil empleos con proyectos ferroviarios en México

Gustavo Ricardo Vallejo Suárez , comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, informó que actualmente se mantienen 37 mil trabajadores activos en nómina para participar en las distintas obras bajo responsabilidad de la institución.

La Secretaría de la Defensa Nacional ( Sedena ) ha generado 88 mil 800 empleos directos durante los primeros dos años de la actual administración federal mediante trabajos de construcción, planeación e ingeniería relacionados con proyectos ferroviarios.

Actualmente, la dependencia también desarrolla la ingeniería básica de 2 mil 250 kilómetros de vías para pasajeros , mientras que otros 844 kilómetros se encuentran en construcción para ofrecer servicios tanto de pasajeros como de carga.

El general detalló que, en los tres proyectos ferroviarios que tiene a su cargo la Sedena, se han ejercido 49 mil 739 millones de pesos de gasto de inversión. Los recursos corresponden a trabajos vinculados con infraestructura para servicios ferroviarios de pasajeros y carga.

NUEVOS TRAMOS FERROVIARIOS ARRANCARÁN ESTE AÑO

Además de las obras que ya están en marcha, el Gobierno federal prevé iniciar este año la construcción de tres nuevos tramos ferroviarios de pasajeros: Irapuato-Guadalajara, Querétaro-San Luis Potosí y San Luis Potosí-Saltillo.

Andrés Lajous Loaeza, titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, explicó durante La Mañanera del Pueblo que estas rutas forman parte de la siguiente etapa del programa ferroviario con el que se busca alcanzar una red de 1,600 kilómetros de nuevas rutas para pasajeros.

“Este año terminamos todos los tramos que nos llevan a la meta de los 1,600 kilómetros”, señaló el funcionario.

Uno de los proyectos que ya cuenta con convocatorias publicadas es el tramo Querétaro-San Luis Potosí, cuya longitud será de 237 kilómetros. Los procedimientos se encuentran en curso para definir los fallos correspondientes.

También permanecen abiertos procesos para el tramo San Luis Potosí-Saltillo, además de los sistemas de señalización y control ferroviario que serán necesarios para la operación de las nuevas rutas.

MÁS DE MIL 750 ESPECIALISTAS PARTICIPAN EN LOS ESTUDIOS

Los proyectos ferroviarios también requieren trabajos previos de planeación, levantamientos técnicos e ingeniería. Para estas labores, la Sedena cuenta con más de mil 750 especialistas distribuidos en diferentes corredores ferroviarios del país.

De acuerdo con Vallejo Suárez, dentro de este grupo participan 500 mujeres, quienes forman parte de los equipos encargados de desarrollar los estudios de ingeniería básica necesarios para las futuras obras.

El general también adelantó que, hacia el cierre de este año, la Sedena trabajará en coordinación con la autoridad ferroviaria para comenzar nuevos tramos, entre ellos Irapuato-Guadalajara.

La expansión de la infraestructura no se limita a la construcción de vías. El Gobierno federal también mantiene procesos relacionados con la adquisición de 52 trenes adicionales destinados a los servicios de Querétaro, Saltillo e Irapuato-Guadalajara.

DATOS CURIOSOS DE LOS NUEVOS TRENES DE PASAJEROS

· La Sedena reportó 88 mil 800 empleos directos generados durante los primeros dos años de la administración.

· Actualmente hay 37 mil trabajadores activos en nómina en los proyectos ferroviarios bajo responsabilidad del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles.

· La ingeniería básica contempla 2 mil 250 kilómetros de vías de pasajeros.

· Hay 844 kilómetros de vías en construcción para servicios de pasajeros y carga.

· El tramo Querétaro-San Luis Potosí tendrá una extensión de 237 kilómetros.

· Los nuevos proyectos forman parte de la meta federal de alcanzar 1,600 kilómetros de nuevas rutas ferroviarias de pasajeros.