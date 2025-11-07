México presenta NDC 3.0 y fija meta de reducción de emisiones al 2035

Noticias
/ 7 noviembre 2025
    México presenta NDC 3.0 y fija meta de reducción de emisiones al 2035
    México fijó por primera vez una meta absoluta de reducción de gases de efecto invernadero para el año 2035, según su nueva Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0). /FOTO: ESPECIAL

Durante la COP 30 en Brasil, la secretaria Alicia Bárcena presentó el nuevo plan climático nacional que busca descarbonizar al país y colocar la justicia ambiental en el centro de las políticas públicas

CDMX.- Durante la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP 30), México presentó su tercera Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0), en la que por primera vez establece una meta absoluta de reducción de gases de efecto invernadero al 2035.

La presentación estuvo a cargo de la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, quien destacó que el nuevo compromiso busca colocar a las personas y a la naturaleza “en el centro de las decisiones”, bajo un modelo de desarrollo incluyente, justo y sostenible.

TE PUEDE INTERESAR: Acoso a Sheinbaum, de la violencia al ‘montaje’, el debate que divide a los mexicanos

“El cambio climático ya no es una advertencia; es una realidad que nos iguala como humanidad”, afirmó Bárcena, al recordar que las lluvias recientes en México dejaron más de 100 mil viviendas dañadas y 80 vidas perdidas.

La funcionaria llamó a que esta sea “la COP de la verdad y la COP de la esperanza”, al subrayar que la acción climática global requiere valentía y cooperación efectiva entre países.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Esto ya no es violencia común, es narcoterrorismo’: Alito arremete contra Morena

El documento oficial establece dos escenarios de mitigación: sin apoyo internacional, las emisiones se limitarán entre 364 y 404 millones de toneladas de CO₂ equivalente; con financiamiento y transferencia tecnológica, la meta baja a 332 – 363 millones, lo que implica una reducción total de hasta 358 millones de toneladas.

La NDC 3.0 también amplía su alcance hacia la adaptación y la justicia climática, incorporando por primera vez un enfoque transversal de género, equidad intergeneracional y atención a comunidades indígenas, afrodescendientes, migrantes, juventudes y población LGBTIQ+.

TE PUEDE INTERESAR: EU acusa complot de Irán para matar a la embajadora de Israel; México frustra intento

Asimismo, refuerza cinco ejes de acción —seguridad alimentaria, gestión hídrica, conservación de biodiversidad, protección de infraestructura estratégica y patrimonio cultural— y agrega un nuevo componente sobre seguridad ambiental y prevención de conflictos socioecológicos.

Bárcena resaltó que América Latina genera solo el 11% de las emisiones globales, pero es una de las regiones más vulnerables ante los impactos del calentamiento. Por ello, recordó que en agosto México y Brasil convocaron a 22 países de la región para definir una posición común basada en la adaptación y las soluciones naturales.

La nueva contribución fue aprobada el 4 de noviembre por la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. Sin embargo, el documento aún no detalla los mecanismos de financiamiento ni de seguimiento que permitirán alcanzar los objetivos de mitigación al 2035. Con información de El Universal

Temas


Cambio Climático

Localizaciones


Brasil

Personajes


Alicia Bárcena

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La comunidad indígena subrayó que este joven no representa sus valores ni tradiciones, y pidió que sus actos no sean asociados con el pueblo de Nurio.

Comunidad corta toda relación con familia de joven que asesinó a edil de Uruapan
Este método de extorsión revela cómo la tecnología puede ser utilizada para intensificar la coerción y el engaño.

Extorsión 2.0: delincuentes usan IA para falsificar desaparecidos y exigir dinero
Exigen que todos los partidos rompan su relación con el crimen organizado.

Marcha juvenil por la paz: policías encapsulan a manifestantes en Centro Histórico
Ciudadanos han tomado las calles para llamar a la paz en Michoacán y en otras partes del País.

Predominan en redes críticas a gobierno por el asesinato de alcalde Carlos Manzo
Entre los acuerdos culturales, anunciaron que el próximo año el Códice Azcatitlán será exhibido en México en 2026 como parte de una serie de exposiciones cruzadas.

México y Francia marcan 6 mil 800 mde en inversiones y ciencia antes de 200 años de alianza
El 8 de noviembre se celebra el Día de la Persona Diplomática Mexicana, en conmemoración de la creación en 1821 del antecedente del actual Servicio Exterior Mexicano.

Rinden homenaje al Servicio Exterior Mexicano por su compromiso y vocación internacional
¿Luffy llegó a México? Protesta en la CDMX utiliza bandera de la ‘Generación Z’

¿Luffy llegó a México? Protesta en la CDMX utiliza bandera de la ‘Generación Z’
Lamentaron que los funcionarios se queden callados ante el recorte de 111 mil millones de pesos este año y que lejos de denunciarlo, lo califiquen como un reacomodo.

Acusan politización y desabasto en la Secretaría de Salud