México presenta NDC 3.0 y fija meta de reducción de emisiones al 2035

CDMX.- Durante la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP 30), México presentó su tercera Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0), en la que por primera vez establece una meta absoluta de reducción de gases de efecto invernadero al 2035.

La presentación estuvo a cargo de la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, quien destacó que el nuevo compromiso busca colocar a las personas y a la naturaleza “en el centro de las decisiones”, bajo un modelo de desarrollo incluyente, justo y sostenible.

“El cambio climático ya no es una advertencia; es una realidad que nos iguala como humanidad”, afirmó Bárcena, al recordar que las lluvias recientes en México dejaron más de 100 mil viviendas dañadas y 80 vidas perdidas.

La funcionaria llamó a que esta sea “la COP de la verdad y la COP de la esperanza”, al subrayar que la acción climática global requiere valentía y cooperación efectiva entre países.

El documento oficial establece dos escenarios de mitigación: sin apoyo internacional, las emisiones se limitarán entre 364 y 404 millones de toneladas de CO₂ equivalente; con financiamiento y transferencia tecnológica, la meta baja a 332 – 363 millones, lo que implica una reducción total de hasta 358 millones de toneladas.

La NDC 3.0 también amplía su alcance hacia la adaptación y la justicia climática, incorporando por primera vez un enfoque transversal de género, equidad intergeneracional y atención a comunidades indígenas, afrodescendientes, migrantes, juventudes y población LGBTIQ+.

Asimismo, refuerza cinco ejes de acción —seguridad alimentaria, gestión hídrica, conservación de biodiversidad, protección de infraestructura estratégica y patrimonio cultural— y agrega un nuevo componente sobre seguridad ambiental y prevención de conflictos socioecológicos.

Bárcena resaltó que América Latina genera solo el 11% de las emisiones globales, pero es una de las regiones más vulnerables ante los impactos del calentamiento. Por ello, recordó que en agosto México y Brasil convocaron a 22 países de la región para definir una posición común basada en la adaptación y las soluciones naturales.

La nueva contribución fue aprobada el 4 de noviembre por la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. Sin embargo, el documento aún no detalla los mecanismos de financiamiento ni de seguimiento que permitirán alcanzar los objetivos de mitigación al 2035. Con información de El Universal