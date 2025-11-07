EU acusa complot de Irán para matar a la embajadora de Israel; México frustra intento

Estados Unidos acusó el viernes al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán de conspirar para asesinar a la embajadora de Israel en México, Einat Kranz-Neiger, a finales del año pasado; sin embargo, fue contenido y frustrado, por lo que no existe una amenaza actual.

“El complot fue contenido y no representa una amenaza actualmente”, dijo un funcionario estadounidense bajo condición de anonimato para la agencia de noticias Reuters, quien además afirmó que el intento estuvo activo durante la primera mitad de 2025.

Sin embargo, declinó decir cómo se frustró el complot u ofrecer más detalles. Estados Unidos y países aliados han denunciado con frecuencia los ataques violentos de Irán contra opositores de Teherán.

¿CÓMO FUE EL INTENTO DE ATAQUE?

Antes, la agencia Axios reportó que según funcionarios estadounidenses e israelíes, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán planeó asesinar a la embajadora de Israel en México, pero el complot fue frustrado el verano pasado por los servicios de seguridad mexicanos.

Axios detalló que el plan fue ideado por la misma unidad de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica (la misteriosa Unidad 11000) que, según fuentes familiarizadas con el asunto, en los últimos meses supuestamente intentó llevar a cabo ataques contra objetivos judíos e israelíes en Australia y Europa.

La operación se inició a finales de 2024 y fue dirigida por un agente de la Unidad 11000 que, según una fuente con conocimiento del caso, pasó varios años gestionando y reclutando agentes iraníes en toda Latinoamérica desde la embajada de Irán en Venezuela. Para cuando el plan se puso en marcha, el agente ya había regresado al cuartel general de la Fuerza Quds en Teherán.

”Este es solo el último de una larga historia de intentos de asesinato por parte de Irán en todo el mundo, dirigidos contra diplomáticos, periodistas, disidentes y cualquiera que no esté de acuerdo con ellos; algo que debería preocupar profundamente a todos los países donde hay presencia iraní”, dijo un funcionario estadounidense a Axios.

AGRADECEN FRUSTRAR INTENTO

El Ministerio de Exteriores israelí aseguró este viernes en un comunicado que los servicios de seguridad mexicanos impidieron que una red criminal atentara contra la embajadora de Israel en México, una operación dirigida por Irán.

En un comunicado de prensa remitido este viernes, Exteriores agradeció a los servicios de seguridad mexicanos haber desarticulado “una red terrorista dirigida por Irán” que pretendía atacar al embajador israelí en México, Einat Kranz-Neiger.

”Israel expresa su agradecimiento a los servicios de seguridad y de inteligencia de México por haber neutralizado las intenciones terroristas, dirigidas por Irán, de atentar en contra de la Embajadora de Israel en México”, expresa el comunicado difundido por la Embajada.