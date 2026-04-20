Embajada de EU emite alerta tras ataque en Teotihuacán

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/ 20 abril 2026
    Embajada de EU emite alerta tras ataque en Teotihuacán
    La embajada señaló que autoridades locales confirmaron que la zona se encuentra asegurada ESPECIAL

El ataque en uno de los principales sitios turísticos del país activó una alerta de seguridad

CDMX.- Tras registrarse un ataque en la zona arqueológica de Teotihuacán, donde se reportó la muerte de una ciudadana canadiense, la embajada de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad este lunes.

La representación diplomática, encabezada por el embajador Ronald Johnson, indicó que está al tanto de lo ocurrido en las pirámides de Teotihuacán, sitio turístico ubicado en las afueras de la Ciudad de México.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sujeto-que-disparo-en-teotihuacan-tomo-como-rehenes-a-turistas-testigo-CG20150471

Como parte del contexto inmediato, la embajada señaló que autoridades locales confirmaron que la zona se encuentra asegurada y que las víctimas lesionadas están recibiendo atención médica en clínicas y hospitales de la región.

En su comunicación, la embajada pidió a quienes se encontraban cerca del lugar del ataque ponerse en contacto con amigos y familiares para informar su estado actual.

https://vanguardia.com.mx/noticias/advierten-colectivos-crimen-de-lesa-humanidad-por-desapariciones-en-carta-a-la-onu-CG20152635

Asimismo, indicó que, en caso de requerir apoyo, las personas pueden comunicarse con la Embajada de los Estados Unidos a través de sus canales de contacto.

La representación diplomática recomendó a ciudadanos estadounidenses seguir las indicaciones de las autoridades locales y, en caso de emergencia, llamar al 911.

La alerta se emitió como parte de las medidas de prevención y seguimiento ante el incidente reportado en la zona arqueológica, mientras se mantiene el monitoreo de la situación por parte de las autoridades correspondientes.

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