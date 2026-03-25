13 mexicanos han perdido la vida bajo custodia del ICE; ha detenido a más de 177 mil mexicanos en EU: SRE

El subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco , calificó la situación como alarmante . “ Es muy doloroso y desgarrador. Además, absolutamente inaceptable para el Gobierno de México ”, expresó al referirse a los fallecimientos ocurridos durante operativos migratorios.

La Secretaría de Relaciones Exteriores ( SRE ) confirmó que al menos 13 mexicanos han perdido la vida mientras se encontraban bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, en un contexto que ha generado preocupación y tensión en la relación migratoria entre ambos países.

Las víctimas tenían entre 19 y 69 años , y las causas de muerte continúan bajo investigación. De acuerdo con los primeros reportes, seis de los casos estarían relacionados con complicaciones médicas, cuatro con presuntos suicidios, dos durante operativos y uno más derivado de un tiroteo.

MÁS DE 177 MIL MEXICANOS DETENIDOS EN ESTADOS UNIDOS

En paralelo, la SRE dio a conocer que, desde el 20 de enero de 2025 a la fecha, el ICE ha detenido a 177 mil 192 mexicanos, una cifra que refleja la magnitud del fenómeno migratorio actual.

El canciller Juan Ramón de la Fuente detalló que actualmente hay 13 mil 722 connacionales detenidos, mientras que las autoridades mexicanas han intensificado su presencia en centros de detención para brindar asistencia consular.

“Hemos realizado 12 mil 866 visitas a centros de detención, un promedio de 30 visitas por día”, señaló el funcionario, destacando el esfuerzo de acompañamiento en distintos puntos del territorio estadounidense.

Estas acciones forman parte de la estrategia de protección a migrantes, en un escenario donde el flujo migratorio y las políticas de control fronterizo continúan en el centro del debate bilateral.

APOYO CONSULAR Y REPATRIACIÓN DE VÍCTIMAS

Ante los fallecimientos, la SRE informó que se han recaudado 22 mil 288 dólares destinados a apoyar la repatriación de los cuerpos y brindar asistencia a las familias de las víctimas.

Además, se han reforzado los mecanismos de representación legal y acompañamiento para mexicanos detenidos, incluyendo casos migratorios y penales. Estas acciones buscan garantizar el respeto a los derechos humanos de los connacionales.

• 128 casos de representación legal atendidos

• Más de 1,100 visitas de protección consular

• 752 jornadas de protección preventiva

Los recursos provienen en parte del programa “México con M de Migrante”, que ha recaudado más de 115 millones de pesos para fortalecer la atención a migrantes.

MODERNIZACIÓN CONSULAR Y NUEVOS SERVICIOS

En medio de este contexto, la SRE también anunció avances en la modernización de su red consular en Estados Unidos. Entre los cambios destaca la migración al sistema Centro de Contacto 079, que busca mejorar la atención y reducir costos.

Ahora, los usuarios pueden acceder a servicios mediante WhatsApp y la plataforma digital Mi Consulado, incluyendo atención sin cita en casos de emergencia, lo que representa un cambio significativo en la gestión consular.

Durante la actual administración, encabezada por Claudia Sheinbaum, se han realizado más de 6 millones de trámites consulares, lo que refleja la alta demanda de servicios entre la comunidad mexicana en el extranjero.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA ATENCIÓN A MIGRANTES

El fortalecimiento de la red consular responde a una creciente necesidad de asistencia para mexicanos en Estados Unidos, donde la movilidad y las detenciones continúan en aumento.

• México cuenta con una de las redes consulares más grandes del mundo

• Se realizan en promedio 30 visitas diarias a centros de detención

• Los consulados atienden tanto trámites como emergencias legales