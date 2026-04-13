Violencia en Zacatecas retrasa boda religiosa de Nodal y Ángela Aguilar

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/ 13 abril 2026
    Violencia en Zacatecas retrasa boda religiosa de Nodal y Ángela Aguilar
    Cambios. Christian Nodal reveló que un episodio de violencia influyó en la decisión de posponer su boda religiosa. FOTO: ARCHIVO

El cantante confirmó que la ceremonia, prevista para mayo, fue pospuesta por motivos de seguridad en donde radica la mayoría de la familia

Hay una nueva razón por la cual la boda religiosa entre Ángela Aguilar y Christian Nodal aún no se ha realizado, y es que esta vez la inseguridad en Zacatecas impide la celebración.

Durante su paso por República Dominicana, Christian Nodal reveló información sobre su vida personal y profesional. Uno de los momentos que puso tristes a sus fans fue saber que la boda que tanto esperaban ver concretada en la iglesia entre él y su esposa, Ángela Aguilar, no se realizará pronto.

“Habíamos hablado mucho de que ya en mayo casarnos y todo el asunto; lo estamos posponiendo por la situación en la que está México. Queremos que sea en Zacatecas y, justo, hace poquito casi me explotan, ¿no?, en el carro”, dijo, acompañado de una risa nerviosa.

Esta vez no se trata de drama proveniente de alguna expareja o de sus seguidores, sino de la decisión oficial de cambiar la fecha de la boda, la cual estaba planeada para celebrarse en mayo. Sin embargo, la violencia en Zacatecas los llevó a posponerla, según contó.

Luego de la insistencia de su interlocutor, quien mostró curiosidad por el hecho de que el próximo álbum del cantante —del que todavía no ha revelado el nombre— se lanzaría el mismo mes en que reafirmarían sus votos, Nodal aclaró que, en realidad, la boda ya no se realizará en esa fecha.

“Está conmigo hasta la muerte y yo estoy con ella hasta la muerte. Esta prueba que nos puso la vida, el destino y demás es muy grande y está muy fuerte, pero, bendito Dios, vamos a terminar juntos”, dijo el cantautor sobre su relación con Aguilar.

Nodal continúa en polémica, luego de que la modelo que aparece en su canción “Un vals” llamara la atención por su gran parecido con su expareja, Cazzu, y con su esposa, Ángela Aguilar.

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La versión de que él no tuvo participación creativa en el video se confirmó este lunes por parte del director del proyecto, Juan Barbazán, quien aseguró que “El Forajido” no estuvo involucrado y que no se trató de un escándalo planeado para llamar la atención.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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