Ed Sheeran confirma concierto en CDMX: fecha, boletos y detalles del Loop Tour

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/ 13 abril 2026
    Ed Sheeran confirma concierto en CDMX: fecha, boletos y detalles del Loop Tour
    Fiesta. Ed Sheeran anunció su regreso a México con un video en redes sociales que emocionó a sus seguidores. FOTO: TWITTER@MarkSurridge

El artista británico añadirá una fecha en México como parte de su gira mundial, con presentación programada para diciembre en la capital

Este año, Ed Sheeran regresará a México, ya que su más reciente gira, llamada ‘Loop Tour’, agregó una fecha en la Ciudad de México. Será el próximo 11 de diciembre cuando se presente en el Estadio Ciudad de los Deportes.

El intérprete de ‘Shape of You’ dio a conocer la noticia en sus redes sociales, junto con un video en el que aparece tomando “margaritas”, una bebida que asocia con México.

De acuerdo con la información oficial, los boletos se venderán en el sitio de Funticket a partir del próximo 20 de abril, por lo que los fans tendrán oportunidad de preparar sus ahorros y sumarse a esta visita.

¿QUÉ PASÓ CON ED SHEERAN?

El cantante de ‘Celestial’ tenía previsto terminar la gira en noviembre en Tampa, Estados Unidos; sin embargo, decidió sumar a los fans mexicanos a este recorrido.

La gira continuará para promocionar el lanzamiento de ‘Play’, el octavo álbum de estudio de Sheeran, lanzado el 12 de septiembre de 2025.

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Esta será la tercera ocasión en que el cantante se presente en la Ciudad de México y se reúna con sus fanáticos para corear sus éxitos.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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