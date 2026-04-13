Ed Sheeran confirma concierto en CDMX: fecha, boletos y detalles del Loop Tour

Este año, Ed Sheeran regresará a México, ya que su más reciente gira, llamada ‘Loop Tour’, agregó una fecha en la Ciudad de México. Será el próximo 11 de diciembre cuando se presente en el Estadio Ciudad de los Deportes.

El intérprete de ‘Shape of You’ dio a conocer la noticia en sus redes sociales, junto con un video en el que aparece tomando “margaritas”, una bebida que asocia con México.

De acuerdo con la información oficial, los boletos se venderán en el sitio de Funticket a partir del próximo 20 de abril, por lo que los fans tendrán oportunidad de preparar sus ahorros y sumarse a esta visita.