¿Por qué subirá el precio de la Tortilla hasta 4 pesos más?... en qué estados será más cara

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/ 14 abril 2026
    ¿Por qué subirá el precio de la Tortilla hasta 4 pesos más?... en qué estados será más cara
    El precio de la tortilla en México registrará un aumento de hasta 4 pesos por kilo durante abril, impulsado por el encarecimiento del maíz y los costos de producción. El alza impactará de forma desigual en todo el país. VANGUARDIA/ARCHIVO

El precio de la tortilla subirá hasta 4 pesos en México. Conoce las causas, estados más afectados y cómo impacta en el gasto familiar

El precio de la tortilla en México enfrenta un nuevo ajuste que podría elevar su costo entre 2 y 4 pesos por kilo durante abril. Este incremento coloca a uno de los alimentos más esenciales de la dieta nacional en niveles no vistos en años recientes.

De acuerdo con datos del sector y del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, en algunas regiones el kilo de tortilla ya supera los 30 pesos, especialmente en estados del norte y sur del país. Mientras tanto, en el centro, los precios se mantienen ligeramente más estables, aunque también al alza.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/podria-subir-hasta-4-pesos-kilo-de-tortilla-en-mexico-IJ19984729

“La tortilla no había subido al ritmo de los insumos en los últimos años”, señalan representantes del sector, quienes explican que este ajuste busca equilibrar los costos acumulados que han absorbido los productores.

FACTORES QUE IMPULSAN EL ENCARECIMIENTO

El principal detonante del aumento en el precio de la tortilla es el encarecimiento de la harina de maíz, insumo base para su elaboración. A esto se suman incrementos en el gas, la electricidad y los costos de transporte, elementos clave en la cadena de producción.

Productores han señalado que, en los últimos tres años, el costo de producción ha crecido alrededor de un 16 por ciento. Sin embargo, el precio final al consumidor se mantuvo relativamente estable, generando una presión financiera que ahora se refleja en el ajuste.

• Incremento en el precio del maíz a nivel internacional• Aumento de hasta 3 pesos en combustibles recientes• Mayor costo en insumos como papel grado alimenticio y refacciones

Un dato curioso es que México consume en promedio 75 kilos de tortilla por persona al año, lo que convierte a cualquier variación de precio en un impacto directo y constante en el gasto cotidiano.

ESTADOS DONDE LA TORTILLA SERA MAS CARA

El aumento no será uniforme en todo el país. Estados como Baja California, Sonora y Guerrero encabezan la lista con precios que superan los 28 y hasta 32 pesos por kilo, posicionándose como las entidades con la tortilla más cara.

En contraste, regiones del centro como la Ciudad de México y el Estado de México mantienen precios entre los 19 y 22 pesos, mientras que entidades como Puebla registran algunos de los costos más bajos, por debajo de los 18 pesos por kilo.

• Baja California alcanza hasta 32.71 pesos por kilo

• Sonora ronda los 28.33 pesos

• Coahuila se mantiene entre 25 y 26 pesos

• Mérida reporta alrededor de 28.17 pesos

Estas diferencias responden principalmente a factores logísticos, como la distancia a los centros de distribución y el costo del transporte.

IMPACTO EN EL BOLSILLO DE LAS FAMILIAS

El alza en el precio de la tortilla tiene efectos inmediatos en la economía doméstica. Al tratarse de un alimento básico, cualquier incremento repercute directamente en el gasto semanal y mensual de millones de hogares mexicanos.

En comunidades rurales y zonas alejadas, el impacto puede ser aún mayor debido al incremento en los costos de traslado. La dependencia de combustibles y la limitada infraestructura elevan el precio final para el consumidor.

“La tortilla es un producto esencial, no es un lujo”, coinciden especialistas, al subrayar que este incremento podría modificar patrones de consumo en distintas regiones del país.

https://vanguardia.com.mx/dinero/por-tercera-vez-aumenta-el-precio-de-la-canasta-alimentaria-por-encima-del-inpc-de-marzo-en-mexico-DJ19984106

El nuevo ajuste marca un punto relevante en la dinámica de precios de alimentos básicos en México, en un contexto donde la inflación y los costos de producción continúan presionando tanto a productores como a consumidores.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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